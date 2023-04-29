ФГВФО продає кредит, забезпечений десятками атракціонів у центральному парку Харкова

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на аукціон 12 травня у системі "Prozorro.Продажі" право вимоги за кредитним договором юрособи, що займається атракціонами й тематичними парками, з Промінвестбанком, у забезпечення за яким передано об'єкти у Харкові.

Як ідеться у повідомленні фонду, це, зокрема, більше 30 атракціонів у Центральному парку культури та відпочинку імені Горького, включаючи колесо огляду, та понад 60 тисяч квадратних метрів нерухомості, у тому числі в самому центрі міста. Крім того, у забезпечення виконання зобов’язань оформлено фінансову поруку юрособи.

Станом на початок лютого заборгованість за договором склала 373 мільйони гривень. При цьому термін прострочки виконання зобов’язань перед банком вже перевищує 950 днів (понад 2,5 роки). Початкова ціна лоту GL16N023449 скаладає, відповідно, теж 373 мільйона гривень.

Торги відбудуться за голландською моделлю аукціону, яка передбачає поетапне зниження ціни. Після того як один із учасників зупинить зниження, учасники мають змогу запропонувати вищу ціну. Участь в аукціоні можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім позичальників та поручителів за кредитами та осіб, пов'язаних з Росією

Переможець аукціону отримає не саме майно, а лиш право вимагати від боржника повернення коштів, зокрема шляхом звернення стягнення на заставне майно, у тому числі через суд. Кошти від продажу кредиту, коли він відбудеться, ФГВ спрямує на розрахунки з кредиторами ПІБ.

Нагадаємо, що 27 березня ФГВ з десятої спроби вдалося продати будівлю приватного ліцею "Глобус" на Троєщині у Києві, яка знаходилася на балансі Промінвестбанку. У лютому ж він з першої ж спроби продав актив ПІБ у вигляді заміського комплексу в столичному передмісті Конча-Заспа.