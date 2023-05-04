В IT Step рассказали, как планируют модернизировать купленный киевский лицей "Глобус"

Образовательный холдинг IT Step сообщил о завершении сделки по покупке частного международного лицея "Глобус", расположенного по улице Закревского на Троещине в Киеве, и намерен его модернизировать.

Как напоминают в IT Step, лицей с углубленным изучением английского и немецкого языков был открыт в 2013 году. Заведение вошло в топ-50 лучших школ Киева и топ-100 лучших школ Украины, а в 2017 году было признано лучшим учебным заведением Украины. В 2022 году лицей получил статус ассоциированной школы ЮНЕСКО.

В компьютерной академии указывают, что новая управленческая команда заведения планирует сохранить его административный и педагогический состав, провести аттестацию с последующим обучением и повышением квалификации. Кроме того, команда будет усилена молодыми практикующими педагогами в IT.

В учебный процесс будут внедрены IT-технологии, к традиционным предметам будут добавлены занятия по веб-дизайну, программированию, большое внимание будет уделено развитию у детей soft skills и изучению азов бизнеса.

IT Step намерен оснастить учебные классы современной компьютерной техникой и интегрированной системой управления учебным процессом для учителей. Также будет введен электронный дневник MyStat – платформа для развития, мониторинга успеваемости, коммуникации с администрацией школы; а у каждого студента будет персональный планшет.

Кроме того, будут внедрены электронные лаборатории, где будут проводиться виртуальные эксперименты с использованием очков виртуальной реальности, введена возможность для ученика ставить оценки преподавателю, а учащиеся будут иметь доступ к учебному контенту даже без электричества и интернета.

С осени также собираются внедрить геймификацию учебного процесса: за успеваемость ученики будут поощряться наградами, что должно значительно повысить их успеваемость и мотивацию к обучению. Продолжится и внедрение международной кембриджской программы и участие в новых европейских учебных проектах.

Все это наряду с уже имеющейся материально-технической базой школы в виде оборудованных по последним трендам классов, двух бассейнов, спортивных и актовых залов и тренажерным залом, собственной кухней и трехразовым питанием, профессиональным преподавательским составом и внедренными государственными стандартами образования должно сделать обучение в "Глобусе" совершенным и эффективным. Сейчас же лицей объявляет набор учащихся 1-11 классов на 2023/24 учебный год.

Напомним, что за лицей "Глобус" ООО "Ай Ти Степ Скул Киев" заплатило по результатам аукциона 27 марта 107,8 миллиона гривен. Это была десятая попытка продать указанный актив, который находился на балансе ликвидируемого Проминвестбанка. Впервые его выставляли на продажу еще в октябре.