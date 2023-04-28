"IT-индустрия в Украине, как и в мире, находится в состоянии плато", – Роман Павлюк, Intellias

Как мировой кризис повлиял на украинскую IT-отрасль? Сможет ли индустрия восстановиться до довоенного уровня развития? Какие технологии Украина должна развивать после победы? Стоит ли свитчерам строить карьеру в IT, когда на рынке растет конкуренция за рабочие места? Об этом в интервью Delo.ua рассказывает вице-президент по развитию технологий в IT-компании Intellias Роман Павлюк.

Пока наблюдаем сложные экономические процессы в мире: рост инфляции, сокращение в техносекторе, крах банков в США. По вашему мнению, стоит ли ожидать новый глобальный кризис?

– Я уже называю это кризисом. Почему? Кризис – это когда наступают неожиданные события. И если ничего не делать, эти события усугубляют ситуацию. Поэтому то, что сейчас происходит в мировой экономике, можно считать кризисом.

Как мы до этого дошли? Серьезные проблемы начались в ковидный период. Тогда мир попал в неожиданную ситуацию: люди были напуганы, они изливали свои эмоции в соцсети. Это была глобальная паника. Градус напряжения в обществе можно было измерить через несколько минут, поскольку скорость передачи информации сегодня имеет безумные темпы.

Весной 2020 г. политики поняли, что люди не готовы переживать эту эпидемию как кризис. Мир очень боялся экономических последствий вируса и хотел жить без стресса. Поэтому политики решили снять градус социальной напряженности и сделали то, что умеют лучше всего, - запустили печатный станок. В результате было напечатано нереально большое количество денежной массы. К примеру, американцы напечатали более 15 трлн долларов.

Куда эти деньги попали?

— Эти средства нужно было тратить. Поначалу люди традиционно покупали электронику. Потом деньги перетекли в бизнес.

Далее предприниматели начали думать, куда же вложить деньги, чтобы получать прибыль быстро. Классические сегменты экономики не подходили, потому что инвестиции возвращаются долго. К примеру, строительство сталелитейного завода занимает примерно 8 лет, а разработка нового типа самолета требует 10-12 лет. Поэтому предприниматели вспомнили о software бизнесе, где цикл производства может быть очень коротким – 6-12 месяцев. Как результат, большие средства перетекли в IT-отрасль.

Кстати, все это происходило в период локдауна, когда айти-специалисты могли работать дома и это никак не влияло на рабочий процесс. Потому этот фактор заказчики также считали положительным для инвестиций.

То есть инвестиции шли в разные секторы экономики неравномерно. Какие риски вызвал этот тренд?

— В ковидный период произошел не только перекос в печати большого количества денежной массы, но и перекос в инвестициях в IT. Индустрия перенасытилась. На тот момент на рынке происходил бешеный рост зарплат, появилось большое количество вакансий. Сначала эти тренды были в США, затем перешли в аутсорс и распространились по всему миру. Через несколько месяцев процесс приобрел гигантские масштабы.

Но деньги были направлены не только в IT. Инвесторы, предприниматели, банки и финансовые институты начали вкладывать средства в проекты, обещавшие скорую и большую прибыль. Поэтому в это время росли Binance, FTX и другие криптобиржи. Были популярны и NFT. То есть многие вкладывались в виртуальные проекты, которые на самом деле представляли собой воздух. Когда вера в такие активы пошатнулась, начались проблемы. В частности, лопнул FTX.

Дальше начались проблемы у банковской системы США…

— Финансовая система попала в турбулентность из-за рискованного поведения топ-менеджеров. Этот тренд можно проследить на примере банкротства Silicon Valley Bank.

Учреждение начало инвестировать избыток средств в долгосрочные облигации. Но для этого они использовали краткосрочные деньги. О чем идет речь? Представим, у предпринимателя есть несколько счетов в SVB, на которых держит инвестиционные средства, зарплатный фонд, корпоративные сбережения и т.д. Но эти деньги могут понадобиться в любой момент на разные потребности бизнеса, поэтому они должны находиться в свободном доступе. Именно эти оборотные средства Silicon Valley Bank инвестировал в долгосрочные облигации.

К тому времени в мире началась рецессия. Банки подняли учетные ставки. Кредиты подорожали. Экономика начала охлаждаться. Понятно, что доходность от инвестиций стала снижаться. Тогда стартапы вспомнили об оборотных средствах, лежавших на счетах в Silicon Valley Bank. Эти деньги требовались для поддержки бизнеса и развития проектов. Предприниматели обратились за денежными средствами в SVB, а банкиры отказали: "Наличных нет, все деньги вложены в облигации". В результате обанкротился Silicon Valley Bank. Затем начались серьезные проблемы и в других банках.

Вот почему сейчас мир переживает кризис, вызванный популистскими решениями правительств многих стран. Поскольку деньги печатали почти все. К примеру, в ковидный период украинцы могли получить определенную сумму от государства. Поэтому сейчас мировые политики ведут себя осторожно, называют мировые процессы рецессией. То есть никто никого не обвиняет.

Почему же мировой кризис сильно ударил по IT-отрасли?

- По сути, IT-отрасль высокомобильная. Индустрия быстро "надувается", когда туда вливаешь большие инвестиции. Также она быстро "сдувается", если финансирование заканчивается. То есть отрасль работает в основном на инвестиционных средствах. Поэтому, когда нет инвестиций, проект можно поставить на «стоп». Для этого нужно уволить специалистов, заблокировать доступ к аккаунтам, собрать корпоративные ноутбуки, заплатить зарплаты – и все, процесс закрыт.

На практике IT-рынок показал следующие тренды. С начала 2019 отрасль росла, а с осени 2022 крупные технологические гиганты начали проводить массовые сокращения. В апреле 2023 года IT-индустрия вышла на условное плато, хуже уже не становится, лучше – тоже.

Что ждет мир дальше, кризис будет набирать обороты?

- Сложный вопрос. С одной стороны, мир находится на стадии плато, с другой стороны, – непонятно, удалось ли обуздать инфляцию.

Здесь следует рассказать, что думают об инфляции рядовые американцы. Они меряют состояние экономики через динамику цен на рынке недвижимости в США. То есть население внимательно следит за тем, как растет или падает стоимость аренды жилья.

Как же последние годы менялись цены на квартиры и дома в Америке? Я общался с коллегами из США. Они говорили, что к ковидному периоду аренда квартиры в Нью-Йорке стоила 3 тыс. долларов в месяц. На самом деле это уже дорого для рядового американца.

Накануне эпидемии аренда упала до 1,5 тыс. долларов, потому что все уехали из Нью-Йорка. Вместо этого выросли цены на аренду домов в пригороде.

Сейчас аренда жилья в Нью-Йорке выросла до 5-6 тыс. долларов как минимум! Представьте себе, какова инфляция, фактически стоимость недвижимости выросла в 2 раза.

Но в последнее время цены перестали расти так быстро. То есть стоимость аренды может расти где-то плюс 500 долларов примерно в квартал.

Поэтому американцы считают, что они обуздали инфляцию, но не остановили. И они не знают, что будет дальше.

А по вашему мнению, что будет с инфляцией дальше?

— На данный момент инфляцию, скорее всего, удалось обуздать. Почему? Последние события в США немного испугали людей, поэтому бизнес начал вести себя осторожнее. В частности, компании массово сокращают издержки. В некоторых разговорах иностранные предприниматели говорят: "У нас есть деньги, но сейчас актуальна политика экономии".

Это важно, поскольку на фондовом рынке более привлекательно выглядит та компания, которая показывает в отчетах, что бизнес начал экономить, а не вкладывать деньги в какие-то активы. Акции таких компаний растут. Инвесторы положительно воспринимают эту бизнес-стратегию.

Я склоняюсь к мнению, что сейчас мир вошел в фазу плато. В таком состоянии мы должны научиться жить хотя бы два квартала. При этом важно соблюдать режим жесткой экономии.

В этот период компании продолжат оптимизацию бизнес-процессов и увольнение персонала. Но проекты будут закрывать из-за уже прошедших в мире экономических событий, а не из-за новых вызовов. Мы должны пройти это испытание. Дальше ситуация должна стабилизироваться.

Ситуация в украинской IT-отрасли также сложная: происходят сокращения, иностранные заказчики боятся работать с украинскими офисами из-за полномасштабной войны. Как вы оцениваете данную ситуацию?

— С одной стороны, украинская IT-отрасль столкнулась с последствиями глобального кризиса, а с другой - на индустрию влияют дополнительные факторы: полномасштабная война, блекауты и т.д. Понятно, что в этих условиях иногда иностранные клиенты опасаются сотрудничать с украинскими офисами IT-компаний. Заказчики не могут нормально планировать ведение проектов из-за постоянных форс-мажоров. Но стоит разобрать каждую проблему в отдельности.

Первая проблема – это риски блекаута. Помню, как в ноябре-декабре 2022 года клиенты писать сообщения: "Вижу, как люди пропадают из связи. Вместо того чтобы решать мои задачи, они решают свои проблемы. Понимаю это, но не могу так работать". Это была действительно проблема, поэтому некоторые IT-компании оптимизировали команды под нужды заказчиков и сделали все возможное, чтобы обеспечить бесперебойность ведения бизнеса.

Вторая проблема – это риски утечки информации. В начале полномасштабной войны клиенты сильно опасались реализации такого сценария. Представьте себе, компания имеет Development Center , например, в Харькове. Что делать, если такой центр и все оборудование – компьютеры, серверы, коммерческие образцы, - захватил враг? Это была бы катастрофа. Благодаря Богу и ВСУ, в Харькове развевается украинский флаг, но катастрофа не произошла.

Как видим, в условиях войны определенные иностранные компании считают сотрудничество с Украиной действительно рискованным. К примеру, потерять информацию боятся финансовые компании. Поэтому некоторые из них имеют ограничения на такое сотрудничество. Но, в целом, иностранцы готовы, чтобы украинцы участвовали в их проектах, если такое сотрудничество не является рискованным для той или иной отрасли. Сотрудничество с иностранными заказчиками в Украине продолжается достаточно активно.

Что же ожидает украинскую IT-отрасль в 2023-2024 годах? Нужно готовиться к долгому кризису?

– Сейчас IT-индустрия в Украине, как и в мире, находится в состоянии плато. Думаю, что мировая экономика начнет восстанавливаться в 3-4 кварталах 2023 года. То есть эти тренды почувствуют в целом бизнес и инвестиции в мире.

Украинская IT-отрасль также будет постепенно восстанавливаться. Но в 3 квартале начнется небольшой рост, хотя этот тренд не перекроет те возможности, которые может предоставить украинский IT-рынок. Так что можно говорить, что отрасль все еще будет находиться в кризисе до конца года.

Если экономика сможет стабильно восстанавливаться во второй половине 2023 года, тогда в начале 2024 можно ожидать, что IT-отрасль будет выходить из этого кризиса и иметь востребованность, которую могут предложить украинские компании. Поэтому 4-й квартал 2023 года и 1-й квартал 2024 еще будут условно кризисными.

Обновление украинского IT-рынка состоится уже по результатам 2024 года. Там есть шанс выйти на уровень развития в 2022 году. Тогда IT-отрасль показала почти 30% роста. Кроме того, IT-компании вышли на второе место после агросектора по валютной выручке.

Во время полномасштабной войны Украина стала лабораторией по внедрению новых технологий. На ваш взгляд, после победы, какие military tech решения наша IT-индустрия сможет предложить миру? На чем следует сосредоточить усилия?

— Считаю, что мы должны стать максимально хитрыми и создавать технологии двойного назначения. На этом пути Израиль был первым, но почему не использовать хороший пример для развития украинского IT? Вот несколько направлений, которые следует развивать в нашей стране.

Первое. Массовые дроны. Они могут вести разведку на поле боя или доставить посылку из одного города в другой.

Второе. Микроустройства. К примеру, можно сделать умную ручку. В одном случае она сработает в качестве детонатора: забил ее в пластид, приложил к стене и взорвал группу врагов. А в противном случае ручку можно использовать по назначению: человек пишет что-то в блокноте, устройство запоминает текст и пересылает на электронную почту . Конечно, речь не идет об одном и том же устройстве, но только о концепте.

Третье. Безопасность. Можно разрабатывать системы управления, защищающие данные от кибератак. Такие технологии нужны в банках и медицинских центрах, на военных объектах и т.д.

Четвертое. Связь 5G. Его в Украине официально нет. Но после 24 февраля мы увидели, насколько связь меняет оперативную обстановку в поле боя. Поэтому Украина может создавать решения в military tech на базе 5G и реализовывать эти продукты в разных армиях мира.

Одновременно есть возможность использовать связь 5G для коммерческих целей, в частности для логистических компаний, агросектора и т.д. К примеру, эти технологии могут помогать аграриям находить мины или любые металлические предметы в полях.

А если говорить об IT-решениях для строительства? Какие технологии могут помочь в восстановлении нашей страны? Может, какие-то решения можно создать в Украине?

— В мире есть технологии, которые обязательно следует использовать в нашей стране. Например, расскажу об одном разговоре.

Прошлым летом у меня была встреча с одним бизнесменом в Лондоне. Уже к тому моменту его компания ждала завершения боевых действий и планировала развивать бизнес в Украине. Они занимаются обустройством физической безопасности в домах. В частности, компания создает разумные системы, включающие в себя цифровые эвакуационные планы, интерактивные табло и т.д. Этот предприниматель сразу понял, что такие технологии будут актуальны в Украине, поскольку после победы начнется огромный бум по восстановлению инфраструктуры.

Таких примеров, когда иностранные компании будут использовать свои разработки в восстановлении нашей страны после войны, появится очень многое.

Что украинская IT-отрасль может предложить миру? Думаю, наши компании также должны развивать разумные системы управления для зданий, которые будут контролировать, в частности, пожарную безопасность.

Или есть возможность создавать аналитические продукты, где искусственный интеллект поможет рассчитать, например, прочность конструкции будущего дома, выдерживающего ракетные удары или землетрясения. Такие разработки будут актуальны не только в Украине, их можно продавать в Израиль, Турцию и другие страны.

Украина сможет создавать и улучшать технологии только при условии, что в IT-отрасли будет достаточно квалифицированных специалистов. Так как лучше действовать свитчерам, только мечтающим о карьере в IT? Какие навыки им следует развивать, чтоб стать конкурентными на рынке?

— Если люди хотят построить успешную карьеру в IT, могу дать три основных совета.

Первый. Следует понять, что IT-рынок больше не будет так быстро расти, как это происходило в 2020-2021 годах. Тогда была аномалия в плане спроса на IT. Всё это остается в прошлом.

Второе. Необходимо получить базовые знания по IT в вузе. Почему? Сейчас IT-отрасль развивается таким образом, что свитчерам может быть недостаточно пройти курсы и научиться программировать, например, на Python.

Представим, что человек планирует заниматься исследованиями в IT, тогда он должен получить степень магистра в отрасли. При этом учиться нужно не ради диплома, а ради фундаментальных знаний. Так как исследование невозможно проводить без математической базы. Процессы следует описывать инженерно-научными фразами. Потому без высшего образования не обойтись, но такие знания можно получить в украинских университетах.

Понятно, что это сложный путь для свитчера, но все реально. Если человек хочет построить успешную карьеру в IT, он должен получить необходимые знания, не бояться трудностей и готов постоянно развиваться.

Третье. Для работы в IT-отрасли необходимо знание английского языка на хорошем уровне. Этого, в принципе, достаточно. Но есть старая добрая поговорка: "Сколько я знаю языков, столько раз я человек". Поэтому следует учить новые языки.

Например, в свое время я с помощью YouTube научился читать и писать на арабском. Это было совсем несложно. Считаю, что изучение новых языков расширяет мировоззрение, дает понимание других культур и усиливает конкурентные возможности.