В Польше надеются, что Берлин передаст Украине ракеты Taurus после поставок США ATACMS

В Польше считают, что передача Вашингтону Украине ракет дальнего радиуса ATACMS должна склонить Берлин к передаче Киеву аналогичных ракет Taurus.

Об этом в интервью немецким СМИ высказал глава МИД Польши Радослав Сикорский, пишет Onet.pl.

Как отметил польский министр, он рассчитывает на то, что канцлер ФРГ Олаф Шольц изменит мнение по вопросу передачи Киеву ракет Taurus, поскольку политики меняют мнения, когда меняются факты.

"Я надеюсь, что события последних нескольких дней подбадривают канцлера. Ну а США предоставили Украине ракеты большой дальности – знаменитые ATACMS с дальностью 300 км", - подчеркнул он.

Сикорский добавил, что когда-то США выступали против конфискации российских активов за рубежом, а сейчас это активно поддерживают. Возможно, это станет примером для Берлина и Германия сделает еще больше в вопросе о помощи Украине, как в свое время сделала с танками Leopard.

"И я надеюсь, что канцлер понимает, что это ответ на резкую российскую эскалацию. Россияне уже отключили 70% украинских электроэнергетических мощностей. Это военное преступление. Даже во время войны нельзя атаковать беззащитные города и гражданскую инфраструктуру", – говорит Сикорский.

Однако он считает, что некоторые западноевропейские политики до сих пор думают, что они смогут убедить Путина в том, что он совершил ошибку и он отступит.

У Германии позиция похожа

Следует заметить, что такое чаяние выражает не только Польша. Руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген попросил канцлера Олафа Шольца пересмотреть свой отказ от доставки крылатых ракет Taurus, пишет RND.

"В этом контексте решение канцлера не доставлять Украине ракеты Taurus становится все более непонятным. Сейчас мы видим, насколько похоже американское оружие – ATACMS – имеет большое влияние", – сказал Хойсген.

Хойсген посетовал, что обучение украинских военных на системе Taurus можно было начать уже давно, на всякий случай, даже если передача ракет не планируется. Однако такого решения ждут, кажется, вечность.

Напомним, 22 февраля Бундестаг одобрил обращение правительственных партий по поводу дальнейшей военной поддержки Украины в борьбе с Россией. Он призвал федеральное правительство немедленно доставить крылатые ракеты Taurus в атакуемую Украину.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявляет, что его решение не поставлять Украине крылатые ракеты Taurus связано со стремлением предотвратить прямое столкновение России и НАТО. В свою очередь, Зеленский в интервью изданию Bild от 10 апреля заявил, что непоставка Taurus связана с ядерными угрозами российского диктатора Путина.