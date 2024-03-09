Для помощи Украине: Великобритания предложила Германии обменять ракеты Taurus на Storm Shadow

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предложил Германии альтернативу для возможных поставок крылатых ракет Taurus в Украину: ФРГ передаст Британии Taurus, а Британия Украине – дополнительные Storm Shadow.

Об этом глава МИД Британии рассказал в интервью Süddeutsche Zeitung, передает Liga.net.

Сам Кэмерон назвал свое предложение "кольцевым обменом", однако отказался раскрывать детали.

"Мы полны решимости тесно сотрудничать с нашими немецкими партнерами по этому вопросу, как и по всем остальным, чтобы помочь Украине", – отметил глава британского МИД.

Он также отверг беспокойство по поводу того, что передача крылатых ракет может привести к эскалации конфликта.

"Вполне возможно установить ограничения на использование этого оружия, чтобы гарантировать, что оно никак не будет способствовать эскалации", – заявил Кэмерон, добавив, что Британия доверяет Украине.

Напомним, в январе 2024 года стало известно, что Великобритания предложила Германии купить дальнобойные ракеты Taurus, чтобы передать Украине больше крылатых ракет Storm Shadow. Для Британии соглашение стало бы возможностью увеличить помощь Украине без риска поставить под угрозу собственную боеспособность и помогло бы пополнить запасы дальнобойных ракет.

22 февраля депутаты немецкого парламента проголосовали против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus.

Ракеты Taurus для Украины: что известно

Представители Социал-демократической партии призвали немецкого канцлера Олафа Шольца предоставить данное оружие ВСУ.

Одним из первых в Германии заговорил о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus член Бундестага и полковник в отставке Родерих Кизеветтериз. Он считает, что партнеры Украины должны предоставить ей все необходимое на поле боя оружие.

27 мая 2023 года Украина обратилась в Германию с официальным запросом предоставить крылатые дальнобойные ракеты Taurus. Президент Украины Владимир Зеленский общался на эту тему с канцлером Германии Олафом Шольцом.

18 января 2024 года парламент Германии (Бундестаг) не поддержал резолюцию, поданную оппозиционным альянсом ХДС/ХСС по поставкам Украине крылатых ракет Taurus.

Глава постоянной делегации Верховной Рады в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев отметил, что Бундестаг отклонил законопроект о передаче Украине ракет Taurus из-за ряда нарушений и попыток использовать его в качестве партийного пиара. Повторное голосование за него состоялось 22 февраля и снова неудачно.

Одна из самых современных крылатых ракет

Крылатая ракета Taurus – одна из самых современных ракет военно-воздушных сил Германии.

Taurus – немецкий аналог британских ракет Storm Shadow, которые уже успешно используются ВСУ.

Крылатая ракета Taurus запускается с истребителя и может доставлять 400-килограммовую боеголовку более чем на 500 километров. Ракета считается эффективным оружием против защищенных целей, таких как командные бункеры или склады боеприпасов.

По мнению многих экспертов, это вызвано опасениями в том, что Украина может использовать Taurus для ударов по территории России или разрушения Крымского моста, который имеет стратегически важное значение для российских войск.