Для допомоги Україні: Велика Британія запропонувала Німеччині обміняти ракети Taurus на Storm Shadow

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон запропонував Німеччині альтернативу для можливих поставок крилатих ракет Taurus в Україну: ФРН передасть Британії Taurus, а Британія Україні - додаткові Storm Shadow.

Про це голова МЗС Британії розповів в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung, передає Liga.net.

Сам Кемерон назвав свою пропозицію "кільцевим обміном", проте відмовився розкривати деталі.

"Ми сповнені рішучості тісно співпрацювати з нашими німецькими партнерами з цього питання, як і з усіх інших, щоб допомогти Україні", – зазначив очільник британського МЗС.

Він також відкинув занепокоєння з приводу того, що передача крилатих ракет може призвести до ескалації конфлікту.

"Цілком можливо встановити обмеження на використання цієї зброї, щоб гарантувати, що вона жодним чином не сприятиме ескалації", – заявив Кемерон, додавши, що Британія довіряє Україні.

Нагадаємо, у січні 2024 року стало відомо, що Велика Британія запропонувала Німеччині купити далекобійні ракети Taurus, щоб передати Україні більше крилатих ракет Storm Shadow. Для Британії угода стала б можливістю збільшити допомогу Україні без ризику поставити під загрозу власну боєздатність і допомогла б поповнити запаси далекобійних ракет.

22 лютого депутати німецького парламенту проголосували проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus.

Ракети Taurus для України: що відомо

Представники Соціал-демократичної партії закликали німецького канцлера Олафа Шольца надати дану зброю ЗСУ.

Одним з перших у Німеччині заговорив про надання Україні далекобійних ракет Taurus член Бундестагу і полковник у відставці Родеріх Кізеветтеріз. Він вважає, що партнери України повинні надати їй всю необхідну на полі бою зброю.

27 травня 2023 року Україна звернулася до Німеччини з офіційним запитом надати крилаті далекобійні ракети Taurus. Президент України Володимир Зеленський спілкувався на цю тему з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

18 січня 2024 року парламент Німеччини (Бундестаг) не підтримав резолюцію, подану опозиційним альянсом ХДС/ХСС щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus.

Голова постійної делегації Верховної Ради у парламентській асамблеї НАТО Єгор Черньов зауважив, що Бундестаг відхилив законопроєкт про передачу Україні ракет Taurus через низку порушень та спроби використати його як партійний піар. Повторне голосування за нього відбулось 22 лютого, і знову невдало.

Одна з найсучасніших крилатих ракет

Крилата ракета Taurus – одна з найсучасніших ракет військово-повітряних сил Німеччини.

Taurus - німецький аналог британських ракет Storm Shadow, які вже успішно використовуються ЗСУ.

Крилата ракета Taurus запускається з винищувача та може доставляти 400-кілограмову боєголовку на понад 500 кілометрів. Ракета вважається ефективною зброєю проти захищених цілей, таких як командні бункери або склади боєприпасів.

На думку багатьох експертів, це викликано побоюваннями в тому, що Україна може використати Taurus для ударів по території Росії або для руйнування Кримського мосту, який має стратегічно важливе значення для російських військ.