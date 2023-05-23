Після британських Storm Shadow: у Німеччині пропонують передати Україні крилаті ракети Taurus

Член Бундестагу і полковник у відставці Родеріх Кізеветтеріз вважає, що партнери України тепер повинні піти ва-банк і надати Україні все, що вона може використовувати на полі бою і що є допустимим за міжнародним правом.

В інтерв’ю Redaktionsnetzwerk Deutschland він сказав, що крилаті ракети Taurus із радіусом дії до 400-500 кілометрів були б дуже корисним внеском Німеччини.

За його словами, партнери повинні доставити до України все, що має НАТО і в питанні озброєння більше не повинно бути червоних ліній.

Кізеветтер зазначив, що Німеччина має невелику кількість цих високоточних керованих ракет, але вони принесуть Україні величезну якісну додану вартість і дозволять завдавати ударів по російській військовій інфраструктурі далеко за лінією фронту.

"10 років тому близько 600 таких крилатих ракет було закуплено для Бундесверу, але тільки близько 150 з них досі в робочому стані. Однак ці керовані ракети використовувалися б в Україні набагато розумніше, ніж зберігаються в Німеччині.", — сказав він.

Ракети Taurus є німецьким аналогом британських Storm Shadows і мають лише дуже незначні відмінності, але Taurus має більшу дальність польоту.