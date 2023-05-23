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Після британських Storm Shadow: у Німеччині пропонують передати Україні крилаті ракети Taurus
Член Бундестагу і полковник у відставці Родеріх Кізеветтеріз вважає, що партнери України тепер повинні піти ва-банк і надати Україні все, що вона може використовувати на полі бою і що є допустимим за міжнародним правом.
В інтерв’ю Redaktionsnetzwerk Deutschland він сказав, що крилаті ракети Taurus із радіусом дії до 400-500 кілометрів були б дуже корисним внеском Німеччини.
За його словами, партнери повинні доставити до України все, що має НАТО і в питанні озброєння більше не повинно бути червоних ліній.
Кізеветтер зазначив, що Німеччина має невелику кількість цих високоточних керованих ракет, але вони принесуть Україні величезну якісну додану вартість і дозволять завдавати ударів по російській військовій інфраструктурі далеко за лінією фронту.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"10 років тому близько 600 таких крилатих ракет було закуплено для Бундесверу, але тільки близько 150 з них досі в робочому стані. Однак ці керовані ракети використовувалися б в Україні набагато розумніше, ніж зберігаються в Німеччині.", — сказав він.
Ракети Taurus є німецьким аналогом британських Storm Shadows і мають лише дуже незначні відмінності, але Taurus має більшу дальність польоту.