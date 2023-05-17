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Німеччина не планує приєднуватися до коаліції винищувачів
У Міністерстві оборони Німеччини позитивно сприйняли спроби деяких країн створити коаліцію з винищувачів для України, проте сама Німеччина приєднуватися до неї не планує. У Бундесвері дали зрозуміти, що літаки з їхнії власних запасів не будуть доступні для цієї мети.
У Німеччині заявили, що вони допомагають Україні, надаючи найсучасніші системи протиповітряної оборони і кожен член Альянсу забезпечує те, що він може, пише нмецьке видання Tagesschau.
Після саміту Ради Європи в Рейк'явіку канцлер Олаф Шольц наголосив, що до Німеччини в дискусії про постачання Україні винищувачів немає жодних вимог.
На запитання, чи братиме Німеччина участь у запланованій міжнародній "коаліції винищувачів", канцлер відповів: "Питання не таке актуальне, як його ставлять".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Шольц сказав, що Німеччина все ще зосереджується на боєприпасах, танках і інфраструктурі для їх ремонту. Німеччина вже взяла на себе додаткові зобов'язання в цих сферах.
Велика Британія та Нідерланди оголосили у вівторок про плани створення "міжнародної коаліції" для постачання Україні винищувачів. Відповідно, Україна отримає винищувачі F-16 і підтримає навчання.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що "авіаційна коаліція" точно сформується у 2023 році.