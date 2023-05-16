Глава МЗС Кулеба впевнений, що "авіаційна коаліція" сформується у 2023 році

"Авіаційна коаліція" точно сформується у 2023 році. Немає сумнівів, що Україні вдасться вирішити питання про надання західних винищувачів.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

"Авіаційна коаліція точно сформується цього року. Я тепер не сумніваюся в цьому. А коли фактично вже західні літаки з нашими пілотами контролюватимуть українське небо - це питання ще потребує додаткової відповіді. Але, однозначно, коли сформується коаліція, все відбуватиметься дуже-дуже швидко", - зазначив він.

За його словами, питання з західними винищувачами вирішиться раніше, ніж очікує українське суспільство.

Нагадаємо, наразі триває активна дискусія щодо винищувачів, зокрема, F-16. Міністр оборони України Олексій Резніков розповідав, що партнери затягують із передачею ЗСУ сучасної авіації адже ці системи складні й потребують обслуговування і великих фінансових витрат.

Радник міністра оборони України Юрій Сак заявляв, що Київ сподівається, що союзники об'єднаються і приймуть рішення про передачу українській стороні декількох десятків західних винищувачів F-16.