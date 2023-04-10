Резніков запросив іноземних пілотів F-16 допомогти Україні воювати з Росією

Міністр оборони України Олексій Резніков запропонував іноземним пілотам F-16 приїхати працювати до України. За умови, якщо вони мають бажання і вміють обслуговувати військову техніку. Про це заявив голова Міноборони на спільному зі своїм датським колегою Троельсом Лунд Поульсеном брифінгу.

Олексій Резніков закликав військових спеціалістів, в яких є відповідні дозволи та документи, приїхати допомагати захищати Україну.

“Це стосується і пілотів. Якщо знайдуться пілоти, які знають, як керувати F-16 і готові взяти участь. Іноземний легіон готовий відкрити двері” – запросив Олексій Резніков.

Під час зустрічі виконуючий обов'язки міністра оборони Данії Троелс Лунд Поулсен анансував, що Данія планує передати Україні 100 танків Leopard.

У травні Україна може отримати артилерійські установки CAESAR, на них, зазначимо, на данських полігонах навчають українських військових.

До літа до України почнуть надходити Leopard.

У квітні 2023 року речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що українські авіатори можуть опанувати літаки F-16, зокрема озброєння на ньому, швидше, ніж планувалося.

"Раніше заявлено було про приблизний термін - півроку. Зараз йдеться про менший термін, тому що хлопці підготовлені і можуть опанувати техніку значно швидше, і не просто літати, а вже застосовувати види озброєння, які будуть доступні", - сказав Ігнат.

У березні 2023 року стало відомо, США працюють з українськими пілотами, щоб визначити, скільки часу знадобиться, щоб навчити їх керувати американськими винищувачами F-16.

Зазначимо, що Літаки F-16 Україна просить ще з початку повномасштабного вторгнення. Перевага цих винищувачів четвертого покоління в універсальності. Вони можуть виконувати функції і штурмовика, і бомбардувальника, і винищувача-перехоплювача.