ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
ЄБРР - підтримка наших ЄБРР - підтримка наших
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Політика
Дата публікації

Резніков запросив іноземних пілотів F-16 допомогти Україні воювати з Росією

F-16 літаки резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков запропонував іноземним пілотам F-16 приїхати працювати до України. Фото: John Torcasio / Unsplash

Міністр оборони України Олексій Резніков запропонував іноземним пілотам F-16 приїхати працювати до України. За умови, якщо вони мають бажання і вміють обслуговувати військову техніку. Про це заявив голова Міноборони на спільному зі своїм датським колегою Троельсом Лунд Поульсеном брифінгу

Олексій Резніков закликав військових спеціалістів, в яких є відповідні дозволи та документи, приїхати допомагати захищати Україну. 

“Це стосується і пілотів. Якщо знайдуться пілоти, які знають, як керувати F-16 і готові взяти участь. Іноземний легіон готовий відкрити двері” – запросив Олексій Резніков.

Під час зустрічі виконуючий обов'язки міністра оборони Данії Троелс Лунд Поулсен анансував, що Данія планує передати Україні 100 танків Leopard.

У травні Україна може отримати артилерійські установки CAESAR, на них, зазначимо, на данських полігонах навчають українських військових.

До літа до України почнуть надходити Leopard.

У квітні 2023 року речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що українські авіатори можуть опанувати літаки F-16, зокрема озброєння на ньому, швидше, ніж планувалося. 

"Раніше заявлено було про приблизний термін - півроку. Зараз йдеться про менший термін, тому що хлопці підготовлені і можуть опанувати техніку значно швидше, і не просто літати, а вже застосовувати види озброєння, які будуть доступні", - сказав Ігнат.

  У березні 2023 року стало відомо, США працюють з українськими пілотами, щоб визначити, скільки часу знадобиться, щоб навчити їх керувати американськими винищувачами F-16.  

Зазначимо, що Літаки F-16 Україна просить ще з початку повномасштабного вторгнення. Перевага цих винищувачів четвертого покоління в універсальності. Вони можуть виконувати функції і штурмовика, і бомбардувальника, і винищувача-перехоплювача.

Автор:
Альона Чернецька