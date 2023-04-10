Резников пригласил иностранных пилотов F-16 помочь Украине воевать с Россией

Министр обороны Украины Алексей Резников предложил иностранным пилотам F-16 приехать работать в Украину. При условии, что они желают и умеют обслуживать военную технику. Об этом заявил глава Минобороны на совместном со своим датским коллегой Троэльсом Лундом Поульсеном брифинге.

Алексей Резников призвал военных специалистов, у которых есть соответствующие разрешения и документы, приехать помогать защищать Украину.

“Это касается и пилотов. Если найдутся пилоты, знающие, как управлять F-16 и готовы принять участие. Иностранный легион готов открыть дверь” – пригласил Алексей Резников.

В ходе встречи исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поулсен анонсировал, что Дания планирует передать Украине 100 танков Leopard.

В мае Украина может получить артиллерийские установки CAESAR, на них, отметим, на датских полигонах учат украинских военных.

К лету в Украину начнут поступать Leopard.

В апреле 2023 года представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинские авиаторы могут овладеть самолетами F-16, в частности вооружением на них, скорее, чем планировалось.

"Раньше заявлено было о приблизительном сроке - полгода. Сейчас речь идет о меньшем сроке, потому что ребята подготовлены и могут овладеть техникой значительно быстрее, и не просто летать, а уже применять доступные виды вооружения", - сказал Игнат.

В марте 2023 года стало известно, что США работают с украинскими пилотами, чтобы определить, сколько времени понадобится, чтобы научить их управлять американскими истребителями F-16.

Отметим, что самолеты F-16 Украина просит еще с начала полномасштабного вторжения. Превосходство этих истребителей четвертого поколения в универсальности. Они могут выполнять функции и штурмовика, и бомбардировщика, и истребителя-перехватчика.