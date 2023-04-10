Дания передаст 100 танков Leopard – когда они поступят в Украину

Дания намерена передать Украине 100 танков Leopard. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поулсен во время брифинга с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

В следующем месяце Дания начнет в Украину отправлять военную технику.

В мае Украина может получить артиллерийские установки CAESAR, на них, отметим, на датских полигонах учат украинских военных.

К лету в Украину начнут поступать Leopard.

"Мы начнем поставки Leopard в Украину к лету. Заглядывая вперед, надеюсь, что можно будет передать около 100 танков Леопард - 1, это станет значительной помощью для украинской армии", - подчеркнул Поулсен.

"В ближайшее время мы услышим, как леопарды рычат с датским акцентом", - заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Напомним, во второй половине апреля Испания отправит Украине танки Leopard 2.

Боевые танки германского производства не использовались с 1990-х годов и были законсервированы. Они требуют переоборудования и проверки боевой готовности.

Испания обязалась отправить в Украину всего 10 танков.

Кроме того, Испания учила 40 членов экипажа танков и 15 механиков на военной базе в городе Сарагоса на северо-востоке страны.

В марте в Украину прибыли 18 танков Leopard из Германии. Танки Leopard 2 переданы Украине с большим пакетом вооружения и запчастей. Вместе с танками Германия также поставила 40 бронетранспортеров Marder.

Перед тем в марте Leopard передала Норвегия. Кроме восьми танков. направила ВСУ четыре вспомогательных машины и предоставляет средства на боеприпасы и запчасти.

В апреле Дания и Норвегия подписали договоренность о передаче Украине 8 тысяч снарядов. Сбор боеприпасов для Украины будет вестись совместно двумя странами. Норвегия займется корпусами снарядов, Дания предоставит содержимое боеприпасов – пороховые заряды, огнетушители и зажигательные трубки.