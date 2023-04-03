8 тысяч снарядов для ВСУ передадут Дания и Норвегия

Дания и Норвегия подписали договоренность о передаче Украине 8 тысяч снарядов. Новую военную помощь анонсировали в министерстве обороны Дании.

Сбор боеприпасов для Украины будет вестись совместно двумя странами. Норвегия займется корпусами снарядов, Дания предоставит содержимое боеприпасов – пороховые заряды, огнетушители и зажигательные трубки.

“Украинцы и дальше нуждаются в амуниции для борьбы за свободу против России. Наряду с другими странами ЕС и НАТО, Дания находится в ходе встречи с вами с рядом различных военных взносов. Наше сотрудничество с Норвегией является важным примером этого», - заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен.

Сроки, в которые будут выпущены и доставлены снаряды, не указываются, однако предполагается, что эта помощь будет передана вместе с артиллерийскими системами Caesar, на которые Дания согласилась в начале 2023 года. Эти боеприпасы могут использоваться CAESAR.

В марте 2023 года Франция заявила, что вдвое увеличит поставки 155-мм артиллерийских боеприпасов для Украины. Таким образом, страна будет поставлять до двух тысяч таких снарядов в месяц.

Напомним, Дания предоставила Украине военную поддержку и пожертвования на общую сумму 6,2 миллиарда датских крон.

В марте 2023 Дания заявила о планах выделить Украине военную помощь еще на 1 миллиард крон. В новый пакет помощи войдут, в частности, боеприпасы для стрелкового оружия, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые мины и ракеты противовоздушной обороны.

В феврале 2023 г. парламент Норвегии утвердил пятилетнюю помощь Украине на 7 млрд евро. Каждый год Норвегия будет выделять Украине около 15 миллиардов крон. Деньги пойдут на военную помощь и гуманитарную деятельность.