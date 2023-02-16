Парламент Норвегии утвердил пятилетнюю помощь Украине на 7 млрд евро: на что пойдут деньги

Парламент Норвегии одобрил пятилетнюю программу поддержки Украины. На нее выделят 75 млрд норвежских крон, это почти 7 млрд евро.

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Об этом сообщает пресс-служба правительства Норвегии.

Программа предусмотрена на пять лет. То есть, ежегодно Норвегия будет выделять Украине около 15 миллиардов крон (около 1,3 миллиарда евро). В 2023 году с этих выплат половина пойдет именно на военную помощь Украине.

Кроме этого, деньги будут направлены на гуманитарную деятельность в Украине и соседних странах, на поддержку гражданской инфраструктуры и, по возможности, на реконструкцию.

К заседанию норвежского парламента присоединился президент Украины Владимир Зеленский в онлайн-формате. Он поблагодарил за поддержку Украины, назвав норвежский вклад историческим.



"Вы помогаете нам с противовоздушной обороной, которая защищает наши города от российского террора, вы помогаете нам противотанковым оружием, вы помогаете нам с восстановлением энергетической инфраструктуры после ударов российских ракет и иранских дронов. А теперь вы создаете очень важный прецедент долгосрочного финансирования", - сказал он.

Ранее правительство Норвегии подписало соглашение с Всемирным банком о предоставлении 1 миллиарда норвежских крон на восстановление поврежденной в результате российских ракетных ударов инфраструктуры в Украине. Страна также предоставляла пакет военной помощи Украине.