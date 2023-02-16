Парламент Норвегії затвердив п'ятирічну допомогу Україні на 7 млрд євро: на що підуть гроші

Парламент Норвегії схвалив п'ятирічну програму підтримки України. На неї виділять 75 млрд норвезьких крон, це майже 7 млрд євро.

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Про це повідомляє пресслужба уряду Норвегії.

Програма передбачена на пʼять років. Тобто щороку Норвегія виділятиме Україні близько 15 мільярдів крон (близько 1,3 мільярда євро). У 2023 році з цих виплат половина піде саме на військову допомогу Україні.

Крім цього, гроші спрямують на гуманітарну діяльність в Україні та сусідніх країнах, на підтримку цивільної інфраструктури та, за можливості, на реконструкцію.

До засідання норвезького парламенту долучився президент України Володимир Зеленський в онлайн-форматі. Він подякував за підтримку України, назвавши норвезький внесок історичним.

"Ви допомагаєте нам із протиповітряною обороною, яка захищає наші міста від російського терору, ви допомагаєте нам протитанковою зброєю, ви допомагаєте нам із відновленням енергетичної інфраструктури після ударів російських ракет і іранських дронів. А тепер ви створюєте дуже важливий прецедент довгострокового фінансування", - сказав Зеленський.

Раніше уряд Норвегії підписав угоду зі Світовим банком про надання 1 мільярда норвезьких крон на відновлення пошкодженої внаслідок російських ракетних ударів інфраструктури в Україні. Країна також надавала пакет військової допомоги Україні.