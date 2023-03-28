Франция будет поставлять Украине 2000 снарядов калибра 155 мм в месяц

Франция вдвое увеличит поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов для Украины. Таким образом, страна будет поставлять до двух тысяч таких снарядов в месяц. Ожидается, что поставки будут увеличены уже с конца марта.

Об этом заявил министр обороны Себастьян Лекорню, пишет "Европейская правда".

"Париж поставит наземное оборудование, необходимое для контрнаступления Украины: мы удваиваем поставки 155-миллиметровых снарядов до 2 тысяч в месяц с конца марта", - сказал Лекорню.

По его словам, украинские военные используют снаряды калибра 155 мм, в частности во французских гаубицах Caesar и в немецких Pz 2000.

Министр обороны добавил, что Париж также "очень скоро" предоставит Украине обещанную систему противовоздушной обороны SAMP/T.

Как сообщил Лекорню, украинские военные уже прошли обучение на нем.

Напомним, в начале марта страны ЕС пришли к консенсусу по ускоренной поставке и закупке артснарядов, чтобы помочь Украине.

20 марта Норвегия и 17 стран блока подписали проект совместной закупки боеприпасов. Позже к нему присоединились еще несколько стран.

Предполагается, что ЕС закупит один миллион снарядов для Украины в течение следующих 12 месяцев. 23 марта лидеры стран Европейского Союза поддержали эту инициативу.