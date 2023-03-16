Первые танки AMX-10 RC от Франции уже на передовой

В Украину прибыла первая партия французских колесных танков AMX-10 RC. Некоторые из бронемашин уже отправились на передовую.

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, пишет Le Figaro.

"Эти бронированные разведывательные машины находятся на вооружении армии с 1981 года и применялись во время первой войны в Персидском заливе, Афганистане и Сахеле. Очень мобильные, эти машины могут использоваться для выполнения разведывательных задач, а также для огневой поддержки во время боя", - отмечает издание.

Основным вооружением AMX-10 является пушка 105/47 F2 MECA калибра 105 мм, установленная в башне. Также техника оснащена пулеметом ANF1 калибра 7,62 мм.

Лекорню не разглашает, сколько единиц AMX-10 RC прибыли в Украину. В то же время министр подчеркнул, что в скором времени Франция может передать Киеву еще одну партию таких танков.

О планах передать Украине легкие боевые танки AMX 10-RC во Франции заявили 13 января. Два месяца понадобилось стране для подготовки и обучения экипажей.

По данным Le Figaro, на вооружении французской армии стоят 247 AMX-10. Эта цифра пересматривается в сторону уменьшения из-за износа бронированных машин.

Напомним, в ноябре 2022 года Франция передала Украине зенитные ракетные комплексы Crotale для защиты неба от российских ракетных атак. Поставки повторились в декабре.