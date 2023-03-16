Перші танки AMX-10 RC від Франції уже на передовій

В Україну прибула перша партія французьких колісних танків AMX-10 RC. Деякі з бронемашин уже вирушили на передову.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, - пише Le Figaro.

"Ці броньовані розвідувальні машини перебувають на озброєнні армії з 1981 року і застосовувалися під час першої війни у Перській затоці, Афганістані та Сахелі. Дуже мобільні, ці машини можуть використовуватися для виконання розвідувальних завдань, а також для вогневої підтримки під час бою", - зазначає видання.

Основним озброєнням AMX-10 є гармата 105/47 F2 MECA калібру 105 мм, встановлена в башті. Також техніка оснащена кулеметом ANF1 калібру 7,62 мм.

Лекорню не розголошує, скільки одиниць AMX-10 RC прибули до України. Водночас, міністр наголосив, що незабаром Франція може передати Києву ще одну партію таких танків.

Про плани передати Україні легкі бойові танки AMX 10-RC у Франції заявили 13 січня. Два місяці знадобилися країні для підготовки та навчання екіпажів.

За даними Le Figaro, на озброєнні французької армії стоять 247 AMX-10. Ця цифра переглядається у бік зменшення через зношення броньованих машин.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Франція передала Україні зенітні ракетні комплекси Crotale для захисту неба від російських ракетних атак. Поставки повторилися у грудні.