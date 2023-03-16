Польща передасть Україні чотири винищувачі МіГ-29 найближчими днями, – Дуда

Найближчими днями Польща передасть Україні чотири літаки МіГ-29 в повному робочому стані. Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда, інформує RP.pl.

Він додав, що решту літаків обслуговують і готують, однак не назвав точну кількість повітряних суден, які будуть надані Україні.

За словами Дуди, Польща має десяток таких МіГів – країна отримала їх на початку 1990-х років від армії НДР, а наразі у винищувачів останні роки експлуатації відповідно до технічних можливостей літаків.

На заміну їм Варшава поставить на озброєння літаки FA-50 з Південної Кореї, а потім – американські F-35.

"У найближчі роки весь цей ресурс буде доповнений, модернізований, але ми також матимемо додаткові повітряні сили у вигляді надсучасних винищувачів", – сказав президент Польщі.

Нагадаємо, що раніше про можливість надати Україні літаки МіГ-29 заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. За його словами, Братислава розглядає можливість передачі 10 таких повітряних суден.

А президент Польщі Анджей Дуда зазначав про готовність передати ЗСУ такі ж літаки в рамках міжнародної коаліції.

14 березня стало відомо, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає можливим надання Україні МіГ-29 протягом 4-6 тижнів.