Польша передаст Украине четыре истребителя МиГ-29 в ближайшие дни, – Дуда

В ближайшие дни Польша передаст Украине четыре самолета МиГ-29 в полном рабочем состоянии. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда, передает RP.pl.

Он добавил, что остальные самолеты обслуживают и готовят, однако не назвал точное количество воздушных суден, которые будут предоставлены Украине.

По словам Дуды, у Польши есть десяток таких МиГов – страна получила их в начале 1990-х годов от армии ГДР, а сейчас у истребителей последние годы эксплуатации в соответствии с техническими возможностями самолетов.

Взамен им Варшава поставит себе на вооружение самолеты FA-50 из Южной Кореи, а затем – американские F-35.

"В ближайшие годы весь этот ресурс будет дополнен, модернизирован, но у нас также будут дополнительные воздушные силы в виде сверхсовременных истребителей", - сказал президент Польши.

Напомним, что ранее о возможности предоставления Украине самолетов МиГ-29 заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь. По его словам, Братислава рассматривает возможность передачи 10 таких воздушных судов.

А президент Польши Анджей Дуда отмечал готовность передать ВСУ такие же самолеты в рамках международной коалиции.

14 марта стало известно, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает возможным предоставление Украине МиГ-29 в течение 4-6 недель.