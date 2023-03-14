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Премьер Польши сообщил, когда Украина может получить истребители МиГ-29

Премьер Польши сообщил, когда Украина может получить истребители МиГ-29

Украина может получить модернизированные истребители МиГ-29 советского образца в течение следующих 4-6 недель.

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Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет Polskie Radio 24.

"В течение следующих 4-6 недель МИГ-29 могут быть доставлены в Украину", - отметил он, не сообщив других подробностей.

Напомним, ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Польша решила передать Украине истребители в составе коалиции.

В настоящее время Братислава рассматривает возможность предоставить Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29 советского производства.

Автор:
Нина Комащенко