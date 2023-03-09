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Польша вместе со Словакией решили передать Украине МИГи
Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Польша согласилась передать Украину истребители в составе коалиции.
Об этом он сообщил в Facebook.
Министры обороны обеих стран обсудили это в среду в Стокгольме на конференции. Министр обороны Польши подтвердил своему коллеге, что Польша согласится на совместную процедуру передачи Украины МиГ-29, которые есть в обеих странах.
"Думаю, пора принять решение. Гибнут люди в Украине, мы действительно можем им помочь, нет места словацкой политизации. Это бесчеловечно и безответственно", – рассказал Надь.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Президент Польши Анджей Дуда также подтвердил готовность своей страны действовать таким образом в интервью CNN, но количество переданных Польшей самолетов не будет слишком значительным.
"Насколько я знаю, что касается передачи Польшей самолетов, то это не будет большое количество. Безусловно, это не будет количество, которое соответствует количеству танков", – отметил глава канцелярии польского президента Павел Шрот.
В настоящее время Братислава рассматривает возможность предоставить Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29 советского производства.