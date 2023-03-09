Польша вместе со Словакией решили передать Украине МИГи

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Польша согласилась передать Украину истребители в составе коалиции.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом он сообщил в Facebook.

Министры обороны обеих стран обсудили это в среду в Стокгольме на конференции. Министр обороны Польши подтвердил своему коллеге, что Польша согласится на совместную процедуру передачи Украины МиГ-29, которые есть в обеих странах.

"Думаю, пора принять решение. Гибнут люди в Украине, мы действительно можем им помочь, нет места словацкой политизации. Это бесчеловечно и безответственно", – рассказал Надь.

Президент Польши Анджей Дуда также подтвердил готовность своей страны действовать таким образом в интервью CNN, но количество переданных Польшей самолетов не будет слишком значительным.

"Насколько я знаю, что касается передачи Польшей самолетов, то это не будет большое количество. Безусловно, это не будет количество, которое соответствует количеству танков", – отметил глава канцелярии польского президента Павел Шрот.

В настоящее время Братислава рассматривает возможность предоставить Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29 советского производства.