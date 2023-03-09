Польща разом із Словаччиною вірішили передати Укріїні МІГи

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Польща вирішила передати Україні винищувачі у складі коаліції.

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Про це він повідомив у Facebook.

Міністри оборони обох країн обговорили це у середу в Стокгольмі під час конференції. Міністр оборони Польщі підтвердив своєму колезі, що Польща погодиться на спільну процедуру щодо передачі Україні МіГ-29, які є в обох країнах.

"Думаю, настав час ухвалити рішення. Гинуть люди в Україні, ми справді можемо їм допомогти, немає місця словацькій політизації. Це нелюдяно та безвідповідально", – розповів Надь.

Президент Польщі Анджей Дуда також підтвердив готовність своєї країни діяти таким чином в інтерв'ю CNN, але кількість переданих Польщею літаків не буде аж надто значною.

"Наскільки я знаю, що стосується передачі Польщею літаків, то це не буде велика кількість. Безумовно, це не буде кількість, яка відповідає кількості танків", – зазначив голова канцелярії польського президента Павел Шрот.

Шрот висловив сподівання, що в майбутньому Україна також отримає і F-16.

Наразі, Братислава розглядає можливість надати Україні 10 із 11 своїх літаків МіГ-29 радянського виробництва.