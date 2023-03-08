- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
США шукають спосіб установити західні ракети на українські МіГи, – ЗМІ
Американські військові вивчають можливість застосування передових західних ракет класу "повітря–повітря" на українських винищувачах радянської епохи МіГ.
Про це повідомляє Politico.
Зазначається, що офіційні особи вивчають, чи можуть передові ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності AIM-120, призначені для стрільби із західних винищувачів, таких як американські F-16, бути встановленими на існуючі українські МіГи.
Якщо робота буде успішною, це буде перший випадок, коли США нададуть українським літакам можливість стріляти ракетами "повітря-повітря", деякі з яких уже є на їхньому озброєнні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У разі успіху ці зусилля можуть стати частиною вирішення потреб Києва в додатковій вогневій потужності та протиповітряній обороні.
Офіційні особи стурбовані тим, що Україні не вистачає протиповітряної оборони, оскільки Росія продовжує ракетні атаки та навіть надсилає повітряні кулі-приманки з радіолокаційними відбивачами, щоб виснажити українську ППО.
Видання пише, що Україна наполягає на сучасних винищувачах, серед іншого для допомоги в протиповітряній обороні, але поки що серед західних лідерів немає великого бажання надсилати більш досконалі літаки, такі як F-16.
Наразі двоє українських пілотів перебувають у США, щоб оцінити свої навички на тренажерах на базі ВПС Національної гвардії в Тусоні, штат Аризона, але офіційні особи заявили, що вони не будуть керувати американськими літаками.
Тому чиновники шукають більш творчі рішення, щоб заповнити цю прогалину. США вже надали Києву ракети "повітря-земля", такі як високошвидкісна протирадіаційна ракета AGM-88B, яку можна прикріпити до МіГів і використовувати проти наземних цілей, таких як радари та системи ППО. Пентагон також надіслав Joint Direct Attack Munition, який перетворює авіаційні боєприпаси на розумні бомби.
Однак інтеграція AIM-120 з МіГами стане першим випадком, коли США нададуть можливість стріляти ракетами "повітря-повітря" з літаків. Україна вже має низку ракет, наданих європейськими країнами, включаючи Велику Британію та Бельгію.
Але процес інтеграції створює труднощі, зазначає Politico. Ракета не тільки повинна бути фізично встановлена на літаку, вона також повинна "розмовляти" з радаром літака. Щоб зробити постріл, спочатку радар літака вказує ракеті ціль і направляє ракету, поки вона не наблизиться достатньо близько, щоб самостійно знайти ціль.
"Головна проблема полягає в тому, що американська і радянська системи настільки різні, що ракета і літак не можуть спілкуватися один з одним", - пояснюють співрозмовники видання.
"Ми підтримуємо регулярні контакти з українськими лідерами, і ми продовжуватимемо тісно консультуватися з Україною щодо їхніх потреб у безпековій допомозі — як найближчої, так і довгострокової. Наша увага й надалі зосереджуватиметься на забезпеченні України реальними боєздатними можливостями, щоб вони могли захищати свою країну, але з міркувань оперативної безпеки ми не будемо обговорювати, які ініціативи ми можемо чи ні вживати в цих зусиллях", - сказав підполковник Гаррон Гарн.
Нагадаємо, що постачання американських винищувачів ЗСУ — це дискусійне питання в США та інших країнах. Зокрема, через побоювання, що це може призвести до ескалації війни РФ проти України.
Нещодавно Politico писало, що американські конгресмени звернулися до Байдена з закликом відправити F-16 в Україну. Однак у Білому домі виступили на захист позиції президента США не надавати ці літаки.
Водночас команда президента України Володимира Зеленського працює над розблокуванням рішення країн-партнерів щодо передачі ЗСУ першої ескадрильї іноземних бойових літаків. У Міноборони України впевнені, що ЗСУ все ж отримають літаки-винищувачі від партнерів.