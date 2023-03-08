США шукають спосіб установити західні ракети на українські МіГи, – ЗМІ

Американські військові вивчають можливість застосування передових західних ракет класу "повітря–повітря" на українських винищувачах радянської епохи МіГ.

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Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що офіційні особи вивчають, чи можуть передові ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності AIM-120, призначені для стрільби із західних винищувачів, таких як американські F-16, бути встановленими на існуючі українські МіГи.

Якщо робота буде успішною, це буде перший випадок, коли США нададуть українським літакам можливість стріляти ракетами "повітря-повітря", деякі з яких уже є на їхньому озброєнні.

У разі успіху ці зусилля можуть стати частиною вирішення потреб Києва в додатковій вогневій потужності та протиповітряній обороні.

Офіційні особи стурбовані тим, що Україні не вистачає протиповітряної оборони, оскільки Росія продовжує ракетні атаки та навіть надсилає повітряні кулі-приманки з радіолокаційними відбивачами, щоб виснажити українську ППО.

Видання пише, що Україна наполягає на сучасних винищувачах, серед іншого для допомоги в протиповітряній обороні, але поки що серед західних лідерів немає великого бажання надсилати більш досконалі літаки, такі як F-16.

Наразі двоє українських пілотів перебувають у США, щоб оцінити свої навички на тренажерах на базі ВПС Національної гвардії в Тусоні, штат Аризона, але офіційні особи заявили, що вони не будуть керувати американськими літаками.

Тому чиновники шукають більш творчі рішення, щоб заповнити цю прогалину. США вже надали Києву ракети "повітря-земля", такі як високошвидкісна протирадіаційна ракета AGM-88B, яку можна прикріпити до МіГів і використовувати проти наземних цілей, таких як радари та системи ППО. Пентагон також надіслав Joint Direct Attack Munition, який перетворює авіаційні боєприпаси на розумні бомби.

Однак інтеграція AIM-120 з МіГами стане першим випадком, коли США нададуть можливість стріляти ракетами "повітря-повітря" з літаків. Україна вже має низку ракет, наданих європейськими країнами, включаючи Велику Британію та Бельгію.

Але процес інтеграції створює труднощі, зазначає Politico. Ракета не тільки повинна бути фізично встановлена ​​на літаку, вона також повинна "розмовляти" з радаром літака. Щоб зробити постріл, спочатку радар літака вказує ракеті ціль і направляє ракету, поки вона не наблизиться достатньо близько, щоб самостійно знайти ціль.

"Головна проблема полягає в тому, що американська і радянська системи настільки різні, що ракета і літак не можуть спілкуватися один з одним", - пояснюють співрозмовники видання.

"Ми підтримуємо регулярні контакти з українськими лідерами, і ми продовжуватимемо тісно консультуватися з Україною щодо їхніх потреб у безпековій допомозі — як найближчої, так і довгострокової. Наша увага й надалі зосереджуватиметься на забезпеченні України реальними боєздатними можливостями, щоб вони могли захищати свою країну, але з міркувань оперативної безпеки ми не будемо обговорювати, які ініціативи ми можемо чи ні вживати в цих зусиллях", - сказав підполковник Гаррон Гарн.

Нагадаємо, що постачання американських винищувачів ЗСУ — це дискусійне питання в США та інших країнах. Зокрема, через побоювання, що це може призвести до ескалації війни РФ проти України.

Нещодавно Politico писало, що американські конгресмени звернулися до Байдена з закликом відправити F-16 в Україну. Однак у Білому домі виступили на захист позиції президента США не надавати ці літаки.

Водночас команда президента України Володимира Зеленського працює над розблокуванням рішення країн-партнерів щодо передачі ЗСУ першої ескадрильї іноземних бойових літаків. У Міноборони України впевнені, що ЗСУ все ж отримають літаки-винищувачі від партнерів.