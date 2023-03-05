Двоє українських пілотів прибули в США для оцінки їх навичок: що відомо

Двоє українських пілотів перебувають в Арізоні для проведення польотів на авіаційних тренажерах, а також для того, щоб американські військові оцінили їхні спроможності.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох американських чиновників.

За словами представника оборонного відомства США, перебування пілотів в Арізоні є "ознайомчим заходом", який сприятиме діалогу між українським та американським персоналом, а також надасть можливість спостерігати за тим, як діють повітряні сили США.

"Цей захід дозволяє нам краще допомагати українським пілотам ставати більш ефективними пілотами і краще консультувати їх щодо того, як розвивати їхні власні можливості", - сказав представник оборонного відомства.

Він додав, що інші союзники раніше також проводили подібні заходи. Представник оборонного відомства не уточнив, як довго українці перебувають у південно-західному штаті.

"Програма передбачає спостереження за тим, як українські пілоти планують і виконують свої місії на авіаційних тренажерах, щоб визначити, як ми можемо краще консультувати українські ВПС щодо того, як використовувати їхні можливості", - повідомив представник адміністрації.

При цьому, телеканал CNN повідомив із посиланням на три джерела, що США працюють з двома українськими пілотами, щоб визначити, скільки часу знадобиться, щоб навчити їх керувати винищувачами F-16.

Джерела телеканалу також повідомили, що потенційно додаткові українські пілоти можуть прибути до США вже цього місяця.

Нагадаємо, що постачання американських винищувачів ЗСУ — це дискусійне питання в США та інших країнах. Зокрема, через побоювання, що це може призвести до ескалації війни РФ проти України.

Нещодавно Politico писало, що американські конгресмени звернулися до Байдена з закликом відправити F-16 в Україну. Однак у Білому домі виступили на захист позиції президента США не надавати ці літаки.

Водночас команда президента України Володимира Зеленського працює над розблокуванням рішення країн-партнерів щодо передачі ЗСУ першої ескадрильї іноземних бойових літаків. У Міноборони України впевнені, що ЗСУ все ж отримають літаки-винищувачі від партнерів.

Джерело фото: Depositphotos