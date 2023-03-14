Прем'єр Польщі повідомив, коли Україна може отримати винищувачі МіГ-29

Україна може отримати модернізовані винищувачі МіГ-29 радянського зразка протягом наступних 4-6 тижнів.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише Polskie Radio 24.

"Протягом наступних 4-6 тижнів МІГ-29 можуть бути доставлені в Україну", - зазначив він, не повідомивши інших подробиць.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Польща вирішила передати Україні винищувачі у складі коаліції.

Наразі, Братислава розглядає можливість надати Україні 10 із 11 своїх літаків МіГ-29 радянського виробництва.