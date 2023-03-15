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Итоги "Рамштайна": Швеция передаст Украине танки Leopard, а Норвегия – системы NASAMS
Министр обороны США Ллойд Остин, председательствовавший на десятой встрече в формате "Рамштайн", подвел итоги заседания. Глава Пентагона высоко оценивает результаты работы Контактной группы по обороне Украины.
Об этом он заявил во время брифинга по результатам десятого "Рамштайна".
В частности, по словам Остина, правительство Швеции приняло решение о передаче Украине десяти танков Leopard 2 в рамках подготовки к предстоящему контрнаступлению. Заявил министр и о передаче страной ключевых средств ПВО, однако каких именно – не уточнил.
Тем временем Норвегия в партнерстве с США передает Украине 2 системы противовоздушной обороны NASAMS. Нидерланды и Словения продолжают гарантировать поставку необходимого вооружения, реагируя на непосредственные потребности украинцев.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Украина не может тратить время в пустую. И сегодня я четко услышал, что наши коллеги-члены Контактной группы также осознают необходимость быстро и в полной мере выполнить наши обязательства", - заявил Остин.
Среди прочего партнеры будут помогать Украине танками, БМП и другой бронетехникой, а также проведением учений для украинских военных.
Ранее итоги десятого "Рамштайна" подвел министр обороны Украины Алексей Резников. Политик заявил, что встреча вселяет оптимизм в вопросах усиления противовоздушной обороны, поставки боеприпасов, обучения и формирования "бронированного кулака".