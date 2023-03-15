Итоги "Рамштайна": Швеция передаст Украине танки Leopard, а Норвегия – системы NASAMS

Министр обороны США Ллойд Остин, председательствовавший на десятой встрече в формате "Рамштайн", подвел итоги заседания. Глава Пентагона высоко оценивает результаты работы Контактной группы по обороне Украины.

Об этом он заявил во время брифинга по результатам десятого "Рамштайна".

В частности, по словам Остина, правительство Швеции приняло решение о передаче Украине десяти танков Leopard 2 в рамках подготовки к предстоящему контрнаступлению. Заявил министр и о передаче страной ключевых средств ПВО, однако каких именно – не уточнил.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III and Chairman of @TheJointStaff Army Gen. Mark A. Milley hold a news briefing following a Ukraine Defense Contact Group meeting at the Pentagon. https://t.co/4WDCmLHxs9 — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) March 15, 2023

Тем временем Норвегия в партнерстве с США передает Украине 2 системы противовоздушной обороны NASAMS. Нидерланды и Словения продолжают гарантировать поставку необходимого вооружения, реагируя на непосредственные потребности украинцев.

"Украина не может тратить время в пустую. И сегодня я четко услышал, что наши коллеги-члены Контактной группы также осознают необходимость быстро и в полной мере выполнить наши обязательства", - заявил Остин.

Среди прочего партнеры будут помогать Украине танками, БМП и другой бронетехникой, а также проведением учений для украинских военных.

Ранее итоги десятого "Рамштайна" подвел министр обороны Украины Алексей Резников. Политик заявил, что встреча вселяет оптимизм в вопросах усиления противовоздушной обороны, поставки боеприпасов, обучения и формирования "бронированного кулака".