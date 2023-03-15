Внушает оптимизм: Резников рассказал об итогах "Рамштайна"

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что итоги десятого заседания министров обороны в формате "Рамштайн" вызывают у него оптимизм.

Об этом чиновник написал на своей странице в Twitter.

По словам министра, на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины речь шла об усилении противовоздушной обороны, поставках боеприпасов, обучении и формировании "бронированного кулака".

#Ramstein 10 inspires optimism:

strengthening air defense, ammo supplies, trainings & forming an “armored fist”.

Thank you to @SecDef for your outstanding leadership and to friends from the anti-kremlin coalition for your willingness to stand with Ukraine until our victory. — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 15, 2023

Резников также поблагодарил своего американского коллегу, главу Пентагона Ллойда Остина за его выдающееся лидерство в помощи Украине.

Благодарность министр выразил и всем участникам антикремлевской коалиции за "готовность стоять с Украиной до Победы".

Напомним, 15 марта началась десятая встреча в формате "Рамштайн", на этот раз она прошла в онлайн-формате.

Министр обороны США Ллойд Остин, открывая десятое заседание Контактной группы по обороне Украины, сообщил, что уже девять стран обязались передать Украине более 150 танков Leopard.