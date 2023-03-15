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Внушает оптимизм: Резников рассказал об итогах "Рамштайна"
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что итоги десятого заседания министров обороны в формате "Рамштайн" вызывают у него оптимизм.
Об этом чиновник написал на своей странице в Twitter.
По словам министра, на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины речь шла об усилении противовоздушной обороны, поставках боеприпасов, обучении и формировании "бронированного кулака".
Резников также поблагодарил своего американского коллегу, главу Пентагона Ллойда Остина за его выдающееся лидерство в помощи Украине.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Благодарность министр выразил и всем участникам антикремлевской коалиции за "готовность стоять с Украиной до Победы".
Напомним, 15 марта началась десятая встреча в формате "Рамштайн", на этот раз она прошла в онлайн-формате.
Министр обороны США Ллойд Остин, открывая десятое заседание Контактной группы по обороне Украины, сообщил, что уже девять стран обязались передать Украине более 150 танков Leopard.