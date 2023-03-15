В Польше заявили, что несколько стран хотят передать Украине МиГи

После того как Польша и Словакия заявили о готовности передать Украине истребители МиГ-29, к ним присоединились еще несколько стран.

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Об этом рассказал спикер правительства Польши Петр Мюллер. Он сказал, что Польша получила "четкие сигналы" по этому поводу, сообщает Bloomberg.

О каких именно странах идет речь политик не уточнил.

Он считает, что партнеры должны сами объявили об этом решении в соответствии с процедурами.

Что касается МиГ от Польши, то Украина может их получить уже в течение следующих 4-6 недель.

В Братиславе рассматривает возможность предоставить Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29 советского производства.