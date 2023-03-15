ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

В Польше заявили, что несколько стран хотят передать Украине МиГи

В Польше заявили, что несколько стран хотят передать Украине МиГи

После того как Польша и Словакия заявили о готовности передать Украине истребители МиГ-29, к ним присоединились еще несколько стран.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.
Забронювати участь

Об этом рассказал спикер правительства Польши Петр Мюллер. Он сказал, что Польша получила "четкие сигналы" по этому поводу, сообщает Bloomberg.

О каких именно странах идет речь политик не уточнил.

Он считает, что партнеры должны сами объявили об этом решении в соответствии с процедурами.

Что касается МиГ от Польши, то Украина может их получить уже в течение следующих 4-6 недель.

В Братиславе рассматривает возможность предоставить Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29 советского производства.