У Польщі заявили, що кілька країн хочуть передати Україні МіГи

Після того, як Польща і Словаччина повідомили про готовність передати Україні винищувачі МіГ-29, до них приєдналися ще декілька країн.

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Про це розповів речник уряду Польщі Пьотр Мюллер. Він сказав, що Польща отримала "чіткі сигнали" стосовно цього, повідомляє Bloomberg.

Про які саме країни йдеться політик не уточнив.

Мюллер вважає, що партнери повинні самі оголосили про це рішення відповідно до процедур.

Що стосуєься МіГів від Польщі, то Україна може їх отримати вже протягом наступних 4-6 тижнів.

У Братиславі розглядає можливість надати Україні 10 із 11 своїх літаків МіГ-29 радянського виробництва.