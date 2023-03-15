В Rheinmetall приоткрыли детали строительства танкового завода в Украине

Директор немецкой оборонной компании Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что их компания не будет инвестировать средства в строительство завода в Украине. Rheinmetall будет арендовать предприятие у тех, кто это сделает.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом Паппергер сказал в интервью немецкому изданию NZZ, пишет "Фокус".

По словам директора Rheinmetall, сейчас они обсуждают планы по строительству танкового завода с правительством Германии, но для решения нужно еще и одобрение с украинской стороны.

"Мы должны дать Украине возможность защитить себя. Такой завод не строится за одну ночь. Так что нам нужно начать планировать прямо сейчас. Для этого мы разработали концепцию и представили ее правительству Германии", - отметил Паппергер.

Также он добавил, что до принятия решения со стороны Германии еще далеко. Rheinmetall не будет инвестировать в строительство предприятия, средства должна выделить либо Украина, либо другая страна, желающая помочь Киеву. Оборонное предприятие будет арендоваться Rheinmetall.

Отвечая на вопрос, когда будут строить предприятие, Паппергер заявил, что это должна решать Украина. Он добавил, что завод в Венгрии находится в аренде компании. На нем планируют строить новые танки Panther KF51.

Напомним, Rheinmetall – один из крупнейших производителей военной техники и оружия в Германии и Европе. Среди прочего концерн производит и модернизирует танки, производит снаряды и другие товары оборонного назначения. В конце января в Rheinmetall заявили о готовности увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов, чтобы удовлетворить высокий спрос на них в Украине. Кроме того, компания может начать производство РСЗО HIMARS.

Как сообщалось ранее, германский вооруженный концерн Rheinmetall намерен построить танковый завод в Украине. Завод Rheinmetall может быть построен примерно за 200 миллионов евро.