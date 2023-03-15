У Rheinmetall привідкрили деталі будівництва танкового заводу в Україні

Директор німецької оборонної компанії Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що їхня компанія не інвестуватиме кошти в будівництво заводу в Україні. Rheinmetall орендувати підприємство в тих, хто це зробить.

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Про це Паппергер сказав в інтерв'ю німецькому виданню NZZ, пише "Фокус".

За словами директора Rheinmetall, зараз вони обговорюють плани будівництва танкового заводу з урядом Німеччини, але для рішення потрібне ще й схвалення з української сторони.

"Ми маємо дати Україні можливість захистити себе. Такий завод не будується за одну ніч. Отже, нам потрібно почати планувати прямо зараз. Для цього ми розробили концепцію та представили її уряду Німеччини", - зауважив Паппергер.

Також він додав, що до ухвалення рішення з боку Німеччини ще далеко. Rheinmetall водночас не інвестуватиме в будівництво підприємства, кошти має виділити або Україна, або інша країна, яка бажає допомогти Києву. Оборонне підприємство орендуватиметься Rheinmetall.

Відповідаючи на запитання, коли будуватимуть підприємство, Паппергер заявив, що це має вирішувати Україна. Він додав, що завод в Угорщині також перебуває в оренді компанії. На ньому планують будувати новітні танки Panther KF51.

Нагадаємо, Rheinmetall – один із найбільших виробників військової техніки і зброї в Німеччині та Європі. Серед іншого, концерн виробляє та модернізує танки, виготовляє снаряди та інші товари оборонного призначення. Наприкінці січня у Rheinmetall заявилипро готовність збільшити виробництво танкових і артилерійських боєприпасів, щоб задовольнити високий попит на них в Україні. Крім того, компанія може почати виробництво РСЗВ HIMARS.

Як повідомлялося раніше, німецький збройний концерн Rheinmetall має намір побудувати танковий завод в Україні. Завод Rheinmetall може бути побудований приблизно за 200 мільйонів євро.