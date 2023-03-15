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Глава Пентагона назвал, сколько танков Leopard передадут Украине
Девять стран обязались передать Украине более 150 танков Leopard.
Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин, открывая десятое заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", передает "Интерфакс-Украина".
"Коалиция стран, пообещавшая предоставить Украине танки Leopard, продолжает расти. Девять стран сейчас обязались предоставить более 150 танков Leopard", - отметил он.
Глава Пентагона также сообщил, что одной из тем заседания в формате "Рамштайн-10” будет поиск "инновационного решения" проблемы производства боеприпасов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По его словам, с целью увеличения производства боеприпасов страны-участники этой Контактной группы объединяются, чтобы "вместе разработать инновационное решение проблем промышленного производства".
"И я уверен, что мы продолжим продвигаться дальше, чтобы обеспечить покрытие потребностей Украины весной и в дальнейшем", - сказал Остин.
Напомним, Польша стала первой страной, успешно передавшей танки Leopard 2 Украине. Страна-производитель – Германия – долгое время отказывала в такой военной помощи ВСУ. Однако 25 января Берлин одобрил отправку в Украину 14 танков Leopard и разрешил реэкспорт другим странам.
До конца марта Украина ожидает получить первые боевые танки, обещанные Германией и Португалией.