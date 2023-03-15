Глава Пентагона назвал, сколько танков Leopard передадут Украине

Девять стран обязались передать Украине более 150 танков Leopard.

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Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин, открывая десятое заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", передает "Интерфакс-Украина".

"Коалиция стран, пообещавшая предоставить Украине танки Leopard, продолжает расти. Девять стран сейчас обязались предоставить более 150 танков Leopard", - отметил он.

Глава Пентагона также сообщил, что одной из тем заседания в формате "Рамштайн-10” будет поиск "инновационного решения" проблемы производства боеприпасов.

По его словам, с целью увеличения производства боеприпасов страны-участники этой Контактной группы объединяются, чтобы "вместе разработать инновационное решение проблем промышленного производства".

"И я уверен, что мы продолжим продвигаться дальше, чтобы обеспечить покрытие потребностей Украины весной и в дальнейшем", - сказал Остин.

Напомним, Польша стала первой страной, успешно передавшей танки Leopard 2 Украине. Страна-производитель – Германия – долгое время отказывала в такой военной помощи ВСУ. Однако 25 января Берлин одобрил отправку в Украину 14 танков Leopard и разрешил реэкспорт другим странам.

До конца марта Украина ожидает получить первые боевые танки, обещанные Германией и Португалией.