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Глава Пентагону назвав, скільки танків Leopard передадуть Україні

Глава Пентагону назвав, скільки танків Leopard передадуть Україні

Дев’ять країн зобов’язалися передати Україні понад 150 танків Leopard.

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Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи десяте засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", передає "Інтерфакс-Україна".

"Коаліція країн, яка пообіцяла надати Україні танки Leopard, продовжує зростати. Дев'ять країн зараз зобов'язалися надати понад 150 танків Leopard", - зазначив він.

Глава Пентагону також повідомив, що однією з тем засідання у форматі "Рамштайн-10" буде пошук "інноваційного вирішення" проблеми виробництва боєприпасів.

За його словами, з метою збільшення виробництва боєприпасів країни-учасники цієї Контактної групи об'єднуються, щоб "разом розробити інноваційне вирішення проблем промислового виробництва".

"І я впевнений, що ми продовжимо просуватися далі, щоб забезпечити покриття потреб України навесні та надалі", - сказав Остін.

Нагадаємо, Польща стала першою країною, яка успішно передала танки Leopard 2 Україні. Країна-виробник - Німеччина - тривалий час відмовляла в такій військовій допомозі ЗСУ. Однак 25 січня Берлін схвалив відправку в Україну 14 танків Leopard і дозволив реекспорт іншим країнам.

До кінця березня Україна очікує отримати перші бойові танки, обіцяні Німеччиною та Португалією. 

Автор:
Ніна Комащенко
Business Wisdom Summit
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