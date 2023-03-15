- Тип
- Важливо Важливо
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Вселяє оптимізм: Резніков розповів про підсумки "Рамштайну"
Очільник Міноборони України Олексій Резніков заявив, що підсумки десятого засідання міністрів оборони у форматі "Рамштайн" викликають у нього оптимізм.
Про це урядовець написав на своїй сторінці у Twitter.
За словами міністра, на засіданні Контактної групи з питань оборони України йшлося про посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів, навчання та формування "броньованого кулака".
Резніков також подякував своєму американському колезі, главі Пентагону Ллойду Остіну за його видатне лідерство у допомозі Україні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Вдячність міністр висловив і усім учасникам антикремлівської коаліції за "готовність стояти з Україною до Перемоги".
Нагадаємо, 15 березня розпочалася десята зустріч у форматі "Рамштайн", цього разу вона відбулася в онлайн-форматі.
Міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи десяте засідання Контактної групи з оборони України, повідомив, що уже дев’ять країн зобов’язалися передати Україні понад 150 танків Leopard.