Вселяє оптимізм: Резніков розповів про підсумки "Рамштайну"

Очільник Міноборони України Олексій Резніков заявив, що підсумки десятого засідання міністрів оборони у форматі "Рамштайн" викликають у нього оптимізм.

Про це урядовець написав на своїй сторінці у Twitter.

За словами міністра, на засіданні Контактної групи з питань оборони України йшлося про посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів, навчання та формування "броньованого кулака".

#Ramstein 10 inspires optimism:

strengthening air defense, ammo supplies, trainings & forming an “armored fist”.

Thank you to @SecDef for your outstanding leadership and to friends from the anti-kremlin coalition for your willingness to stand with Ukraine until our victory. — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 15, 2023

Резніков також подякував своєму американському колезі, главі Пентагону Ллойду Остіну за його видатне лідерство у допомозі Україні.

Вдячність міністр висловив і усім учасникам антикремлівської коаліції за "готовність стояти з Україною до Перемоги".

Нагадаємо, 15 березня розпочалася десята зустріч у форматі "Рамштайн", цього разу вона відбулася в онлайн-форматі.

Міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи десяте засідання Контактної групи з оборони України, повідомив, що уже дев’ять країн зобов’язалися передати Україні понад 150 танків Leopard.