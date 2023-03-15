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Вселяє оптимізм: Резніков розповів про підсумки "Рамштайну"

Рамштайн, Резніков, Ллойд Остін, міністр оборони
Архівна світлина. Зустріч у форматі "Рамштайн". Фото: Фейсбук-сторінка Збройних сил України

Очільник Міноборони України Олексій Резніков заявив, що підсумки десятого засідання міністрів оборони у форматі "Рамштайн" викликають у нього оптимізм.

Про це урядовець написав на своїй сторінці у Twitter.

За словами міністра, на засіданні Контактної групи з питань оборони України йшлося про посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів, навчання та формування "броньованого кулака".

Резніков також подякував своєму американському колезі, главі Пентагону Ллойду Остіну за його видатне лідерство у допомозі Україні.

Вдячність міністр висловив і усім учасникам антикремлівської коаліції за "готовність стояти з Україною до Перемоги".

Нагадаємо, 15 березня розпочалася десята зустріч у форматі "Рамштайн", цього разу вона відбулася в онлайн-форматі.

Міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи десяте засідання Контактної групи з оборони України, повідомив, що уже дев’ять країн зобов’язалися передати Україні понад 150 танків Leopard.