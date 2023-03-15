Израиль согласился поставить Украине системы защиты от иранских дронов, - СМИ

Израиль одобрил экспортные лицензии на вероятную продажу Украине систем защиты от беспилотников. Они могут помочь ВСУ в противодействии иранским дронам, которые используют российские войска.

Об этом изданию Axios заявили три израильских и украинских чиновника.

По словам инсайдеров, лицензии были утверждены министром обороны Израиля Йоавом Галлантом и министром иностранных дел страны Эли Коэном еще в середине февраля. Тогда по приказу Нетаньяху Израиль пересматривал свою политику в отношении войны РФ против Украины.

Глава МИД Израиля Коэн сообщил президенту Украины Зеленскому об одобрении экспортных лицензий во время визита в Киев 15 февраля, - пишет издание.

Украинский чиновник сообщил Axios, что делегация Министерства обороны Украины недавно посетила Израиль, чтобы ознакомиться с деталями лицензий. Предлагаемые системы имеют радиус действия около 25 миль и могут располагаться рядом с электростанциями или другими объектами критической инфраструктуры, - сообщает украинский источник. Однако соглашение еще не подписано.

"Министерство обороны Украины заинтересовано в этих системах, но они считаются менее важными, поскольку Украине удавалось перехватывать беспилотники в 75-90% случаев. Что нам действительно нужно, так это система защиты от баллистических ракет", - пишет Axios со ссылкой на украинских информаторов.

В свою очередь, израильская сторона заверила издание, что одобрение экспортных лицензий не означает изменение политики страны. Поскольку системы предназначены для обороны и не используют "боевой огонь".

Один из израильских чиновников добавил, что, вероятно, Израиль одобрил лицензии, в частности, чтобы увидеть, как на практике работают системы защиты против иранских дронов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль помочь Украине в борьбе с атаками иранских дронов-камикадзе еще в октябре 2022 года.

Между тем власти Израиля впервые заявили о готовности рассмотреть возможность предоставления вооружения для Украины только в феврале. В частности, речь шла о знаменитой и уникальной системе противовоздушной обороны "Железный купол".

В конце концов, Израиль до сих пор воздерживается от предоставления Украине оружия, опасаясь конфликта с Россией, которая поддерживает военное присутствие в Сирии. Впрочем, страна оказывает гуманитарную помощь и стала первым государством, которое с начала войны развернула в Украине полевой госпиталь.