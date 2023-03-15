Китай, Россия и Иран начали совместные военно-морские учения

С 15 по 19 марта в Оманском заливе пройдут совместные военно-морские учения трех государств – Китая, Ирана и России. Мероприятия получили название "Пояс безопасности-2023".

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об учениях объявили в Министерстве национальной обороны Китая.

"Учения «Пояс безопасности-2023» будут способствовать углублению практического сотрудничества между военно-морскими силами стран-участниц, еще раз продемонстрируют их готовность и способность совместно защищать безопасность на море, активно строить морское сообщество с общим будущим и придадут позитивный импульс региональному миру и стабильности", - говорится в сообщении.

Нынешние маневры станут продолжением совместных тренировок трех государств, проведенных в 2019 и 2022 годах. Это может усилить сотрудничество между Москвой, Пекином и Тегераном.

В Минобороны отметили, что китайские военные направляют ракетный эсминец Nanning для участия в учениях. Будут отрабатывать воздушный поиск, спасение на море, парад кораблей и т.д.

Напомним, в Китае воздержались от осуждения РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину и продолжают экономическое сотрудничество со страной-агрессором. Западные официальные лица неоднократно выражали обеспокоенность по поводу вероятности поставки Китаем летального оружия для РФ.

Кроме того, Китай тратит миллиарды долларов на распространение "ядовитой дезинформации", включая сообщения, созвучные с позицией России относительно Украины. Вместе с тем, китайские власти распространяют и российские нарративы о вторжении в Украину, пытаясь косвенно оправдать действия Кремля.

За последний год усилилось оборонное партнерство между Москвой и Тегераном. Так, о первом применении иранских беспилотников российскими оккупантами стало известно в сентябре 2022 года.