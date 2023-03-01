Китай тратит на пророссийскую пропаганду больше, чем Кремль

Китай тратит миллиарды долларов на распространение "ядовитой дезинформации", включая сообщения, созвучные с позицией России относительно Украины.

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Об этом сообщил Джеймс Рубин, координатор Global Engagement Center, орган Государственного департамента США по разоблачению и противодействию иностранной пропаганде и дезинформации, пишет The Guardian.

По словам чиновника, Россия и Китай тратят миллиарды долларов на манипулирование информацией. Вместе с тем, китайские власти распространяют и российские нарративы о вторжении в Украину, пытаясь косвенно оправдать действия Кремля.

"Колодец отравлен китайской и российской дезинформацией, и это губительно", - отметил представитель Госдепа.

Он добавил, что Китай "повторяет и распространяет утверждение России, что войну развязало НАТО".

"Мы, как нация, и Запад медленно реагировали, и это справедливое суждение, что мы столкнулись с очень большим вызовом. В коммуникационном пространстве выравнивание между Китаем и Россией почти завершено. КНР повторяет и обнародует аргументы России о войне, в том числе о том, что ее начало НАТО", - заявил Рубин.

Он подчеркнул, что целью Госдепа стало не просто пассивное опровержение российско-китайской дезинформации в отношении Украины, но и попытка перейти к активному наступлению, призывая страны не давать убежище тем, кто был уличен в распространении дезинформации.

"Если мы собираемся бороться с угрозой дезинформации, которая реальна и хуже, чем я когда-либо думал, со стороны Китая и России во всем мире, нам понадобится единство союзников", - подчеркнул Рубин.

Он отметил, что для некоторых стран Африки и Азии Украина – это далекая война. Они считают, что не получают достаточно внимания Запада, что заставляет некоторых из них смотреть на эту войну через призму русской и китайской пропаганды.

Напомним, в годовщину вторжения страны-агрессора РФ в Украину Китай опубликовал "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны. Он ожидаемо перекликается с официальной позицией Китая, который с одной стороны стремится сохранить нейтралитет, а с другой — поддерживает РФ. При этом Китай называет агрессию РФ против Украины не войной, а "украинским кризисом".

В НАТО и Евросоюзе скептически отнеслись к китайскому документу, заявив, что его следует рассматривать в контексте сотрудничества Китая с Россией и неосуждении им войны против Украины.