ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

Китай тратит на пророссийскую пропаганду больше, чем Кремль

Китай тратит на пророссийскую пропаганду больше, чем Кремль

Китай тратит миллиарды долларов на распространение "ядовитой дезинформации", включая сообщения, созвучные с позицией России относительно Украины.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.
Забронювати участь

Об этом сообщил Джеймс Рубин, координатор Global Engagement Center, орган Государственного департамента США по разоблачению и противодействию иностранной пропаганде и дезинформации, пишет The Guardian.

По словам чиновника, Россия и Китай тратят миллиарды долларов на манипулирование информацией. Вместе с тем, китайские власти распространяют и российские нарративы о вторжении в Украину, пытаясь косвенно оправдать действия Кремля.

"Колодец отравлен китайской и российской дезинформацией, и это губительно", - отметил представитель Госдепа.

Он добавил, что Китай "повторяет и распространяет утверждение России, что войну развязало НАТО".

"Мы, как нация, и Запад медленно реагировали, и это справедливое суждение, что мы столкнулись с очень большим вызовом. В коммуникационном пространстве выравнивание между Китаем и Россией почти завершено. КНР повторяет и обнародует аргументы России о войне, в том числе о том, что ее начало НАТО", - заявил Рубин.

Он подчеркнул, что целью Госдепа стало не просто пассивное опровержение российско-китайской дезинформации в отношении Украины, но и попытка перейти к активному наступлению, призывая страны не давать убежище тем, кто был уличен в распространении дезинформации.

"Если мы собираемся бороться с угрозой дезинформации, которая реальна и хуже, чем я когда-либо думал, со стороны Китая и России во всем мире, нам понадобится единство союзников", - подчеркнул Рубин.

Он отметил, что для некоторых стран Африки и Азии Украина – это далекая война. Они считают, что не получают достаточно внимания Запада, что заставляет некоторых из них смотреть на эту войну через призму русской и китайской пропаганды.

Напомним, в годовщину вторжения страны-агрессора РФ в Украину Китай опубликовал "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны. Он ожидаемо перекликается с официальной позицией Китая, который с одной стороны стремится сохранить нейтралитет, а с другой — поддерживает РФ. При этом Китай называет агрессию РФ против Украины не войной, а "украинским кризисом".

В НАТО и Евросоюзе скептически отнеслись к китайскому документу, заявив, что его следует рассматривать в контексте сотрудничества Китая с Россией и неосуждении им войны против Украины.  

Автор:
Светлана Манько