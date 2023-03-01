США предупредили Китай о последствиях помощи России в войне против Украины

Соединенные Штаты предупредили Китай, что без колебаний будут принимать меры по привлечению к ответственности предприятия, которые помогают России в войне против Украины.

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Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк, пишет CNN.

"И мы очень четко дали это понять китайцам. Госсекретарь, безусловно, сделал это в Мюнхене, и, конечно, президент и советник по национальной безопасности делали это непосредственно китайцам раньше", - отметил он.

По его словам, "Китай изначально во многом поддерживает российскую войну в Украине", даже если он не предоставляет летальное оружие.

Критенбринк отметил, что Пекин распространяет кремлевскую пропаганду и использует свою дезинформацию, "чтобы поддержать российскую войну и безосновательно обвинить в войне Запад, Соединенные Штаты и НАТО".

"Мы видим, что Китай усиливает свое экономическое взаимодействие и увеличивает закупки у России", - добавил он.

Кроме того, Соединенные Штаты уже внесли в черный список 13 китайских компаний за поддержку России, в том числе одну компанию, поставлявшую детали для иранских беспилотников.

Напомним, что Министерство иностранных дел Великобритании в декабре заявляло, что подтверждает неофициальные данные США о том, что КНДР завершила поставки с нарушением резолюций Совбеза ООН оружия в Россию для ее использования частной военной компанией "Вагнер" во время войны против Украины.

Ранее начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что не видит признаков того, что Китай может поставлять оружие России для ведения войны против Украины.