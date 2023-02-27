В ГУР не видят намерений Китая поставлять оружие в Россию

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов не видит признаков того, что Китай может поставлять оружие России для ведения войны против Украины. Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки".

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"Я не разделяю такое мнение. На сегодняшний день не думаю, что Китай согласится на передачу вооружений России... Я не вижу никаких признаков, свидетельствующих о том, что даже оговариваются такие вещи", - заявил Буданов.

В ответ на упоминание о том, что такие заявления звучали от американских должностных лиц, в частности главы Государственного департамента Энтони Блинкена, он подчеркнул, что ему не известны соответствующие факты.

"Я руководитель разведки и опираюсь, извините, не на мнение, при всем уважении, отдельных людей, а только на факты. Фактов таких я не вижу", - сказал начальник ГУР.

Кроме того, он отметил, что не располагает данными о том, чтобы из других стран, в частности из КНДР, поступало какое-либо "более-менее серьезное вооружение". Исключением в этом, по его словам, являются поставки из Ирана, которые не являются новостью.

"Была информация, что что-то там шло из Северной Кореи, но у нас нет тому подтверждения. И никакого нет случая, когда мы бы зафиксировали, что вот какое-то вооружение, пришедшее из Северной Кореи, вот оно вот здесь было использовано. Возможно, еще мы этого просто не видели, или оно идет на какие-то другие, как говорится, нужды", - заявил Буданов.

В целом, по наблюдениям руководителя военной разведки, Россия "просто пытается приобрести что угодно где угодно", поскольку имеет с вооружением значительные проблемы.

"Сербия, на которую так все в России надеялись, отказала в передачах вооружений. Есть определенные попытки купить через третьи страны – более-менее масштабно ввезти вооружение. Сейчас пробуют с Мьянмой. Что из этого получится, увидим со временем. Но по факту Россия в вопросе вооружений ограничена, скажем так, Ираном. По состоянию на сейчас", - описал ситуацию начальник ГУР.

Напомним, что Министерство иностранных дел Великобритании в декабре заявляло, что подтверждает неофициальные данные США о том, что КНДР завершила поставки с нарушением резолюций Совбеза ООН оружия в Россию для ее использования частной военной компанией "Вагнер" во время войны против Украины.