В ГУР не бачать намірів Китаю постачати зброю до Росії

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов не бачить ознак того, що Китай може поставляти зброю Росії для ведення війни проти України. Про це він сказав у інтерв'ю "Голосу Америки".

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"Я не поділяю таку думку. Станом на зараз не думаю, що Китай погодиться на передачу озброєнь Росії... Я не бачу жодних ознак, які свідчать про те, що навіть оговорюються такі речі", - заявив Буданов.

У відповідь на згадку про те, що такі заяви лунали від американських посадовців, зокрема голови Державного департаменту Ентоні Блінкена, він підкреслив, що йому не відомі відповідні факти.

"Я керівник розвідки і спираюся, вибачте, не на думку, при всій повазі, окремих людей, а лише на факти. Фактів таких я не бачу", - сказав начальник ГУР.

Крім того, він зазначив, що не має даних про те, щоб з інших країн, зокрема з КНДР, надходило якесь "більш-менш серйозне озброєння". Винятком у цьому, за його словами, є постачання з Ірану, що не є новиною.

"Була інформація, що щось там йшло з Північної Кореї, але у нас немає тому підтвердження. І жодного немає випадку, коли ми б зафіксували, що ось якесь озброєння, яке прийшло з Північної Кореї, ось воно ось тут було використано. Можливо, ще ми цього просто не бачили, або воно йде на якісь інші, як то кажуть, нужди", - заявив Буданов.

Загалом, за спостереженнями керівника військової розвідки, Росія "просто намагається придбати будь-де будь-що", оскільки має з наявністю озброєння значні проблеми.

"Сербія, на яку так всі в Росії сподівалися, відмовила в передачах озброєнь. Є певні намагання купити через треті країни - більш-менш масштабно ввезти озброєння. Зараз пробують з Мʼянмою. Що з цього вийде, побачимо з часом. Але по факту Росія в питанні озброєнь обмежена, скажімо так, Іраном. Станом на зараз", - описав ситуацію начальник ГУР.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ Великої Британії в грудні заявляло, що підтверджує неофіційні дані США про те, що КНДР завершила постачання з порушенням резолюцій Ради безпеки ООН зброї до Росії для її використання приватною військовою компанією "Вагнер" під час війни проти України.