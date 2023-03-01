США попередили Китай про наслідки допомоги Росії у війні проти України

Сполучені Штати попередили Китай, що без вагань вживатимуть заходів для притягнення до відповідальності підприємства, які допомагають Росії у війні проти України.

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Про це заявив помічник держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихоокеанського регіону Деніел Крітенбрінк, пише CNN.

"І ми дуже чітко дали це зрозуміти китайцям. Держсекретар, безумовно, зробив це в Мюнхені, і, звичайно, президент і радник з національної безпеки робили це безпосередньо китайцям у раніше", - зазначив він.

За його словами, "Китай від самого початку багато в чому підтримує російську війну в Україні", навіть якщо він не надає летальну зброю.

Крітенбрінк зазначив, що Пекін поширює кремлівську пропаганду й використовує власну дезінформацію, "щоб підтримати російську війну і безпідставно звинуватити у війні Захід, Сполучені Штати й НАТО".

"Ми бачимо, що Китай посилює свою економічну взаємодію і збільшує закупівлі в Росії", - додав він.

Крім того, Сполучені Штати вже внесли до чорного списку 13 китайських компаній за підтримку Росії, у тому числі одну компанію, яка постачала деталі для іранських безпілотників.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ Великої Британії в грудні заявляло, що підтверджує неофіційні дані США про те, що КНДР завершила постачання з порушенням резолюцій Ради безпеки ООН зброї до Росії для її використання приватною військовою компанією "Вагнер" під час війни проти України.

Раніше начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що не бачить ознак того, що Китай може поставляти зброю Росії для ведення війни проти України.