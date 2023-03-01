В ISW розповіли, як Кремль використає візит Лукашенка до Китаю

Країна-агресор РФ може використовувати візит самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до Китаю для досягнення кількох своїх завдань, серед яких є створення схем для обходу санкцій, а також поширення кремлівської пропаганди.

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Про це йдеться у звіті американського Інститут вивчення війни (ISW).

Там зазначають, що метою візиту Лукашенка може бути просування наративу про те, нібито Росія готова до мирних переговорів.

Аналітики звернули увагу на заяву Лукашенка під час офіційного візиту до Китаю про те, що Росія готова зробити кроки до мирного врегулювання та що є унікальна можливість припинити війну в Україні до того, як Росія поставить свою економіку на міцнішу військову основу.

Лукашенко також звинуватив Захід і США в тому, що вони змусили українських чиновників відмовитися від переговорів з Росією.

"Кремль і Лукашенко, ймовірно, скористаються публікацією Китаєм мирного плану з 12 пунктів, щоб відновити існуючу російську інформаційну операцію, яку Кремль використовував у грудні 2022 року. Ця інформаційна кампанія, зосереджена на відкритості Росії до переговорів, мала на меті спонукати західних офіційних осіб запропонувати превентивні поступки та змусити Україну вести переговори на російських умовах і, ймовірно, сприяла затримці надання Заходом танків та іншого обладнання, необхідного для продовження українських механізованих контрнаступів", - зауважують аналітики ISW.

На їхню думку, Кремль може відновити переговорну інформаційну операцію, щоб знизити ефективність майбутніх українських контрнаступів шляхом затримки надання необхідної західної допомоги.

Крім того, під час візиту до Китаю Лукашенко може сприяти китайсько-російським схемам ухилення від санкцій, вважають аналітики.

Під час триденного візиту Лукашенко, зокрема, підпише великий пакет угод про розвиток спільних проєктів, торговельно-економічну, інвестиційну, гуманітарну співпрацю та політичну співпрацю з Китаєм.

Раніше Лукашенко заявляв, що білоруська оборонна промисловість може виробляти зброю, оскільки Білорусь має доступ до мікроелектроніки, оптики та інших комплектуючих, імпортованих з інших держав. Білорусь постачала Росії артилерійські боєприпаси з білоруських складів для підтримки операцій в Україні.

У США заявляли, що керівництво Китаю розглядає можливість надання Росії летального обладнання. Тому аналітики ISW не виключають, що Китай може таємно переправляти обладнання до Росії через Білорусь.

Зазначимо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко планує зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, щоб, можливо, допомогти Росії та Китаю в ухиленні від санкцій на тлі повідомлень про те, що Китай серйозно розглядає можливість відправлення Росії летальної зброї.

Як повідомив директор ЦРУ Вільям Бернс, влада Китаю розглядає можливість надання країні-агресору РФ летальної зброї. Але остаточне рішення Пекін ще не прийняв.