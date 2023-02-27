ЄС продовжив дію санкцій проти Білорусі

Рада Європейського союзу ухвалила рішення продовжити ще на рік до 28 лютого 2024 року обмежувальні заходи, введені у зв'язку з репресіями в Білорусі та підтримкою тамтешнім режимом війни проти України.

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Як йдеться в повідомленні Ради ЄС, рішення було прийняте на основі щорічного огляду і з урахуванням серйозності внутрішньої ситуації в країні, що зберігається, і причетності Білорусі до російської агресії проти України.

"З серпня 2020 року ЄС послідовно вводив санкції проти тих, хто несе відповідальність за внутрішні репресії та порушення прав людини в Білорусі, а також у контексті участі Білорусі у війні Росії проти України, тим самим сигналізуючи відповідальним політичним та економічним суб'єктам, що їхні дії та підтримка режиму та РФ дорого обійшлися", - сказано в ньому.

Санкції складаються з заборони на поїздки до ЄС та заморожування активів осіб, включених до відповідного списку. Наразі це 195 осіб, включаючи Олександра Лукашенка. Також передбачено заморожування активів 34 організацій. Крім того, фізичним та юридичним особам ЄС заборонено надавати кошти цим особам прямо чи опосередковано.

Білорусь також залишається під дією адресних економічних санкцій, включаючи обмеження, що стосуються фінансової та торгової сфер, товарів подвійного призначення, технологій та телекомунікацій, енергетики, транспорту та інших сфер.

"ЄС рішуче засуджує участь Білорусі в неспровокованій і невиправданій агресивній війні Росії проти України. Більше того, ЄС сповнений рішучості виправити ситуацію з правами людини в країні і продовжить підтримувати білоруський народ у його законному прагненні до демократії, у тому числі через підтримку громадянського суспільства та незалежних ЗМІ", - наголошується в повідомленні.

Зазначимо при цьому, що Білорусь поки що прямо не вступила у війну проти України, хоча й надає Росії свою територію та військові об'єкти для цієї мети. Лукашенко заявив 16 лютого, що Білорусь вступить у війну лише у разі нападу з боку України, але при цьому "готується", щоб проти неї не було вчинено агресію. При цьому раніше Лукашенко відкрито заявляв про те, що його країна бере участь у війні РФ проти України на стороні країни-агресора.