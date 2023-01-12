На прохання України ЄС не запровадив проти Білорусі такі ж санкції, як проти РФ, — ЗМІ

Європейський Союз досі не запровадив проти Білорусі такі ж обмеження, як, зокрема, в останніх санкційних пакетах проти РФ, ймовірно, тому що про це просив Київ.

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Про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Одна з причин, через яку Білорусь не потрапила під санкції разом з Росією в останніх санкційних пакетах, полягає в тому, що Україна попросила не включати туди Мінськ", - написав журналіст.

Втім напередодні він також повідомив, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС висуне нові санкції проти Білорусі за підтримку війни Росії проти України.

Нагадаємо, у грудні ЄС офіційно запровадив дев'ятий пакет санкцій проти Росії і вже готує нові обмження. Білорусь нині також перебуває під санкціями США, ЄС та Великобританії. Але останнього разу ЄС розширював санкції проти РБ на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Зауважимо також, що в грудні 2022 року Білорусь заявила, що дозволить транзит українського зерна без жодних умов.