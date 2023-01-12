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На прохання України ЄС не запровадив проти Білорусі такі ж санкції, як проти РФ, — ЗМІ
Європейський Союз досі не запровадив проти Білорусі такі ж обмеження, як, зокрема, в останніх санкційних пакетах проти РФ, ймовірно, тому що про це просив Київ.
Про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"Одна з причин, через яку Білорусь не потрапила під санкції разом з Росією в останніх санкційних пакетах, полягає в тому, що Україна попросила не включати туди Мінськ", - написав журналіст.
Втім напередодні він також повідомив, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС висуне нові санкції проти Білорусі за підтримку війни Росії проти України.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, у грудні ЄС офіційно запровадив дев'ятий пакет санкцій проти Росії і вже готує нові обмження. Білорусь нині також перебуває під санкціями США, ЄС та Великобританії. Але останнього разу ЄС розширював санкції проти РБ на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Зауважимо також, що в грудні 2022 року Білорусь заявила, що дозволить транзит українського зерна без жодних умов.