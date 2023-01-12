По просьбе Украины ЕС не ввел против Беларуси такие же санкции, как против РФ, — СМИ

Европейский Союз до сих пор не ввел против Беларуси такие же ограничения, как, в частности, в последних санкционных пакетах против РФ, вероятно потому, что об этом просил Киев.

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Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Одна из причин, по которой Беларусь не попала под санкции вместе с Россией в последних санкционных пакетах, состоит в том, что Украина попросила не включать туда Минск", - написал журналист.

Впрочем, накануне он также сообщил, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС выдвинет новые санкции против Беларуси за поддержку войны России против Украины.

Напомним, в декабре ЕС официально ввел девятый пакет санкций против России и уже готовит новые ограничения. Беларусь также находится под санкциями США, ЕС и Великобритании. Но в последний раз ЕС расширял санкции против РБ в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Заметим также, что в декабре 2022 года Беларусь заявила, что позволит транзит украинского зерна без каких-либо условий.