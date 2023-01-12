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По просьбе Украины ЕС не ввел против Беларуси такие же санкции, как против РФ, — СМИ
Европейский Союз до сих пор не ввел против Беларуси такие же ограничения, как, в частности, в последних санкционных пакетах против РФ, вероятно потому, что об этом просил Киев.
Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Одна из причин, по которой Беларусь не попала под санкции вместе с Россией в последних санкционных пакетах, состоит в том, что Украина попросила не включать туда Минск", - написал журналист.
Впрочем, накануне он также сообщил, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС выдвинет новые санкции против Беларуси за поддержку войны России против Украины.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в декабре ЕС официально ввел девятый пакет санкций против России и уже готовит новые ограничения. Беларусь также находится под санкциями США, ЕС и Великобритании. Но в последний раз ЕС расширял санкции против РБ в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Заметим также, что в декабре 2022 года Беларусь заявила, что позволит транзит украинского зерна без каких-либо условий.