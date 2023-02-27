Секретар РНБО відповів, чому досі не розірвано дипломатичні відносини з Білоруссю

Україна не розриває дипломатичні відносини з Білоруссю, щоб не провокувати режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

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Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Людина, яка на сьогодні має на території Білорусі певні повноваження, вона так вважає, вона контролює всю ситуацію. Ви хочете, щоб ми на сьогодні провокували ситуацію відносно певних процесів на території Білорусі? Я так не вважаю", - зазначив він у відповідь на питання, чому Україна і досі не розірвала дипломатичні відносини з Білоруссю.

Данілов наголосив, що Київ робить все можливе, щоб з території Білорусі не були надані накази саме білоруському війську вторгатися на територію України.

"Ми на кожній ставці маємо доповідь Верховного головнокомандувача щодо ситуації, яка відбувається на українсько-білоруському кордоні. Там на сьогодні перебувають порядку 10 тисяч вояк Російської Федерації, які навчаються на тих полігонах, які є на території Білорусі. Вони їм надають таку можливість. Але ще раз наголошу, що у нас ніякого бажання немає, щоб Білорусь і білоруське військо вступало (у війну, - ред.) спільно з росіянами на боці Росії", - додав він.

Нагадаємо, Лукашенко підтримав свого російського колегу Володимира Путіна в його війні з Україною, зокрема дозволивши йому вторгнутися з території Білорусі та дозволивши Росії навчати щойно мобілізовані війська в Білорусі.

Лукашенко заявив 16 лютого про те, що Білорусь вступить у війну лише в разі нападу з боку України. Крім того, він переконував, що мобілізацію в Білорусі "не оголошували і не збираємося її проводити та оголошувати", але додав, що "до війни готуємося у плані того, щоб на нас не було вчинено агресію".

Раніше Лукашенко нарешті відкрито заявив про те, що його країна бере участь у війні РФ проти України на стороні країни-агресора. Але, за його словами, нібито білоруські військові в бойових діях не задіяні.