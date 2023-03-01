Китай витрачає на проросійську пропаганду більше, ніж Кремль

Китай витрачає мільярди доларів на поширення "отруйної дезінформації" включно з повідомленнями, співзвучними з позицією Росії щодо України.

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Про це повідомив Джеймс Рубін, координатор Global Engagement Center, органу Державного департаменту США з викриття та протидії іноземній пропаганді та дезінформації, пише The Guardian.

За словами чиновника, Росія і Китай витрачають мільярди доларів на маніпулювання інформацією. Разом з тим, китайська влада поширює і російські наративи про вторгнення в Україну, намагаючись опосередковано виправдати дії Кремля.

"Колодязь отруєний китайською й російською дезінформацією, і це згубно", – зауважив представник Держдепу.

Він додав, що Китай "повторює і поширює твердження Росії, що війну розв'язало НАТО".

"Ми, як нація, і Захід повільно реагували, і це справедливе судження, що ми зіткнулися з дуже великим викликом. У комунікаційному просторі вирівнювання між Китаєм і Росією майже завершено. КНР повторює й оприлюднює аргументи Росії про війну, зокрема про те, що її розпочало НАТО", - заявив Рубін.

Він наголосив, що метою Держдепу стало не просто пасивне спростування російсько-китайської дезінформації щодо України, а й намагання перейти до активного наступу, закликаючи країни не давати притулок тим, хто був викритий у поширенні дезінформації.

"Якщо ми збираємося боротися із загрозою дезінформації, яка є реальною і гіршою, ніж я коли-небудь думав, з боку Китаю, Росії в усьому світі, нам знадобиться єдність союзників", - підкреслив Рубін.

Він зауважив, що для деяких країн Африки та Азії Україна — це далека війна. Вони вважають, що не отримують достатньо уваги Заходу, що змушує деяких з них дивитися на цю війну через призму російської та китайської пропаганди.

Нагадаємо, у річницю вторгнення країни-агресорки РФ в Україну Китай опублікував "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни. Він очікувано перекликається із офіційною позицією Китаю, який з одного боку, прагне зберегти нейтралітет, а з іншого — підтримує РФ. При цьому Китай називає агресію РФ проти України не війною, а "українською кризою".

У НАТО та Євросоюзі скептично поставилися до китайського документу, заявивши, що його треба розглядати в контексті співпраці Китаю з Росією та незасудження ним війни проти України.