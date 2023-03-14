В Госдепе США сообщили, какое решение согласовали Китай и Россия о войне в Украине

Россия и Китай четко согласовали свои действия по пропаганде и дезинформации по поводу войны в Украине.

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Об этом заявил высокопоставленный чиновник Госдепа США, пишет CNN.

"Соединенные Штаты как страна, Запад как общество, медленно принимали и осознавали степень, до которой Китай и Россия сделали операции в информационном пространстве неотъемлемой частью своих национальных целей", - сказал чиновник.

Он добавил, что Китай и Россия потратили "десятки миллиардов долларов" на дезинформацию и пытаются привлечь все больше внимания, обмениваясь нарративами о войне.

Чиновник предположил, что эти усилия по дезинформации де-факто спонсируются государством, поскольку "в России и Китае основные медиаоперации хорошо согласованы их правительствами".

Ранее Джеймс Рубин, координатор Global Engagement Center, органа Государственного департамента США по разоблачению и противодействию иностранной пропаганде и дезинформации сообщал, что Китай тратит миллиарды долларов на распространение "ядовитой дезинформации", включая сообщения, созвучные с позицией России в отношении Украины.

Напомним, в годовщину вторжения страны-агрессора РФ в Украину Китай опубликовал "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны. Он ожидаемо перекликается с официальной позицией Китая, который с одной стороны стремится сохранить нейтралитет, а с другой — поддерживает РФ. При этом Китай называет агрессию РФ против Украины не войной, а "украинским кризисом".