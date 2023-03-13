Впервые с начала войны: Си Цзиньпин планирует переговоры с Зеленским

Лидер Китая Си Цзиньпин решил сыграть определенную роль в посредничестве по прекращению войны в Украине и планирует провести онлайн-переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после посещения Москвы.

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Это будет первый разговор Си с Зеленским с начала войны. При этом лидер Китая не раз общался с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает The Wall Street Journal.

Если этот разговор состоится, то он станет попыткой Пекина сыграть роль миротворца в Украине. Как отмечает издание, достижение прорыва в переговорах в Украине было бы трудной задачей, поскольку и Украина и РФ считают, что слишком многое предстоит разыграть на поле боя.

В прошлом месяце Китай уже пытался проявить себя как миротворца, призвав к прекращению огня и представив свой собственный мирный план из 12 пунктов. Также там предостерегали Москву от эскалации конфликта и использования ядерного оружия.

Несмотря на то, что Китай воздержался от осуждения РФ из-за нападения и продолжает с ней торговлю, ему выгодно прекращение конфликта. Эта война заставляет Пекин балансировать на тонкой грани между партнерством с Россией и дружбой с США.

Поездка в Россию станет для Си Цзиньпина первой после его переизбрания на беспрецедентный третий срок в должности главы государства Китая.

Китай тратит миллиарды долларов на распространение "ядовитой дезинформации", включая сообщения, созвучные с позицией России относительно Украины. Вместе с тем, китайские власти распространяют и российские наративы о вторжении в Украину, пытаясь косвенно оправдать действия Кремля.